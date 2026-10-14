Hacen primer paro nacional a gobierno de De la Espriella

Miles de colombianos salieron a manifestarse en las principales ciudades del país en el primer paro nacional convocado por centrales sindicales y partidos opositores contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

La convocatoria reúne reivindicaciones concretas de tipo laboral, educativo, económico, social y territorial, pero también persigue expresar el rechazo general de distintas organizaciones civiles al Gobierno ultraderechista que tomó posesión hace dos meses y a sus primeras propuestas.

En Bogotá cuatro marchas iniciaron su camino a las 10:00 hora local (15:00 GMT) con el objetivo de confluir en la Plaza de Bolívar, por el momento sin incidentes y sin acompañamiento policial (más allá de la gestión del tráfico).

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Los manifestantes portaban pancartas con reivindicaciones laborales, banderas de Colombia, Palestina y distintas organizaciones sindicales, además de gritar consignas laborales, reivindicar derechos y lanzar críticas contra Estados Unidos y el Gobierno nacional, muy alineado con Washington.

«Es el momento oportuno para protestar», dijo a EFE el senador del izquierdista Pacto Histórico Wilson Arias, quien justificó la movilización por los recortes anunciados en instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Agencia para la reincorporación de excombatientes (ARN) y la eliminación de subsidios a la energía eléctrica, especialmente en el Caribe.