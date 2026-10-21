Guatemalteco recibe 30 años de cárcel por muerte de 53 migrantes en EE.UU.

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Un tribunal de Estados Unidos condenó a 30 años de prisión al guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco por su participación en el traslado ilegal de migrantes que dejó 53 muertos y 11 heridos en San Antonio, Texas, en junio de 2022.
Miranda Orozco, de 39 años, era señalado como presunto líder de una red de tráfico de personas con sede en Guatemala. En julio pasado, admitió su culpabilidad en varios cargos por conspirar para introducir inmigrantes de forma ilegal a Estados Unidos, con resultado de muerte.
La tragedia ocurrió el 27 de junio de 2022. Ese día, trasladaron a 66 migrantes desde México a Estados Unidos en un camión sin ventilación. Afuera, los termómetros marcaban más de 38 grados Celsius.
Cuando el camión llegó a San Antonio, 48 migrantes ya habían muerto. Otros cinco fallecieron durante el traslado a hospitales locales. Entre las víctimas había seis niños y una mujer embarazada.
Notas relacionadas
Admite su papel en el traslado
Según documentos judiciales, Miranda Orozco reconoció que organizó el transporte y el alojamiento de varios inmigrantes en Guatemala, México y Estados Unidos.
En agosto de 2024, las autoridades guatemaltecas lo arrestaron a petición de Estados Unidos para su extradición. La detención formó parte de una operación nacional que incluyó varios registros y órdenes de arresto.
Las autoridades extraditaron a Miranda Orozco a Estados Unidos en marzo de 2025.
“Esta sentencia aporta una medida de rendición de cuentas por una tragedia que cobró 53 vidas y devastó a numerosas familias”, afirmó John A. Condon, director ejecutivo asociado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en un comunicado.
El fiscal federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas, advirtió que los traficantes de inmigrantes “no pueden eludir su responsabilidad” al refugiarse en otro país.
Otros condenados por el caso
Otras dos personas recibieron condenas por esta tragedia. Un tribunal sentenció a Felipe Orduña Torres a cadena perpetua y a Armando González Ortega a 83 años de prisión. Además, ambos enfrentan multas de 250,000 dólares cada uno.
El conductor del camión, Homero Zamorano Jr., también admitió su culpabilidad en cargos relacionados con el caso. Las autoridades programaron su sentencia para el próximo 11 de diciembre.
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