Guatemalteco recibe 30 años de cárcel por muerte de 53 migrantes en EE.UU.

Un tribunal de Estados Unidos condenó a 30 años de prisión al guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco por su participación en el traslado ilegal de migrantes que dejó 53 muertos y 11 heridos en San Antonio, Texas, en junio de 2022.

Miranda Orozco, de 39 años, era señalado como presunto líder de una red de tráfico de personas con sede en Guatemala. En julio pasado, admitió su culpabilidad en varios cargos por conspirar para introducir inmigrantes de forma ilegal a Estados Unidos, con resultado de muerte.

La tragedia ocurrió el 27 de junio de 2022. Ese día, trasladaron a 66 migrantes desde México a Estados Unidos en un camión sin ventilación. Afuera, los termómetros marcaban más de 38 grados Celsius.

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Cuando el camión llegó a San Antonio, 48 migrantes ya habían muerto. Otros cinco fallecieron durante el traslado a hospitales locales. Entre las víctimas había seis niños y una mujer embarazada.