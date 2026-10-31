Fuertes lluvias en México arrastran vehículos hasta el mar y causan inundación

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Las intensas lluvias registradas el viernes 30 de octubre en Los Cabos, Baja California Sur, México, provocaron inundaciones y fuertes corrientes de agua que arrastraron varios vehículos hasta el mar, en medio del desbordamiento de arroyos.
Uno de los puntos más afectados fue la zona de Costa Azul. En San José del Cabo, donde automóviles y motocicletas que estaban estacionados cerca de un arroyo. Se desplazaron por la fuerza del agua hasta la playa.
Las precipitaciones, asociadas a los remanentes de la tormenta tropical Vance, también afectaron calles, viviendas y distintas infraestructuras. Además, las autoridades reportaron el rescate de 12 personas y la evacuación de unas 350 personas de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Ante la emergencia, las autoridades activaron operativos de asistencia y vigilancia, mientras exhortaron a la población a evitar cruzar arroyos. Además, zonas inundadas debido al peligro de las fuertes corrientes.
De acuerdo con reportes de La Jornada, en San José del Cabo no se habían reportado víctimas mortales. Esto por estos incidentes, aunque sí importantes daños materiales.
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