Florida emite una orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de avioneta

Petición de Florida al juez

Según la petición de Florida al juez, Castro, entonces primer vicepresidente de Cuba, era uno de los responsables de tomar la «decisión final dentro de la cadena de mando que autorizó el derribo».

«Castro dio órdenes permanentes a altos mandos militares: ‘Bien, derríbenlas en el mar cuando aparezcan, y quienes tengan autoridad para hacerlo no deben consultar a nadie’», subrayó la Fiscalía en un comunicado.

El fiscal general sostuvo que espías del Gobierno cubano operaban en comunidades de Florida, recopilaban información de inteligencia y la transmitían a La Habana, lo que, según afirmó, ayudó a los cazas cubanos MiG a localizar a los pilotos civiles que estaban desarmados.

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Uthmeier recordó a las cuatro víctimas mortales: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.

Las dos avionetas Cessna desarmadas

Los cuatro hacían parte de Hermanos al Rescate, una organización con sede en Miami que se dedicaba a buscar y auxiliar a cubanos que intentaban huir de la isla por mar.

Las dos avionetas Cessna desarmadas, que despegaron del aeropuerto de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade, estaban «muy fuera de las aguas territoriales de Cuba» cuando cazas MiG cubanos las destruyeron con misiles aire-aire, causando la muerte de sus cuatro ocupantes, detalló la Fiscalía de Florida.

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La orden estatal constituye un nuevo paso en el caso, que Florida reabrió en marzo, tres décadas después del ataque.

El tribunal ordenó que Castro, de 95 años y residente en Cuba, no tenga derecho a libertad bajo fianza; el expresidente se retiró de sus cargos políticos en 2021, aunque mantiene su influencia en la isla.

El caso se produce en un momento de creciente presión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el Gobierno cubano, con nuevas medidas contra figuras vinculadas al Gobierno de la isla y un endurecimiento de las sanciones que coincide con la profunda crisis económica que atraviesa Cuba.