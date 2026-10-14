Flávio Bolsonaro y Lula da Silva debatirán el domingo

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São Paulo.- Menos de 24 horas después de anunciar que no participaría en el debate del domingo en la cadena Band, el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro dio marcha atrás y confirmó este miércoles que acudirá para «restregarle la verdad en la cara» al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
«Te voy a restregar la verdad en la cara y te voy a desmentir en directo para millones de brasileños; te espero en el debate de Band, Lula», dijo el hijo primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro en un vídeo publicado en sus redes sociales.
El aspirante del Partido Liberal (PL) aseguró el martes en declaraciones a los periodistas que no iría al debate organizado por Band que, sin embargo, mantuvo el evento a pesar de su ausencia, con la idea de exhibir su atril vacío al lado de Lula.
Ese mismo día, el líder progresista, que se negó a participar en los debates organizados previos a la primera vuelta electoral del 4 de octubre, confirmó su asistencia al debate del domingo en un vídeo compartido en redes.
Jair Bolsonaro también desafia
«Espero que mi adversario comparezca para que el pueblo tenga conocimiento de las diferencias de programas y candidaturas. Yo estaré allí», señaló el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), que obtuvo un 45 % de los votos en la primera ronda, dos puntos menos que Flávio.
Ya este miércoles, el hijo de Jair Bolsonaro utilizó también sus redes sociales para recular y desafiar a su adversario con miras a la segunda vuelta del próximo 25 de octubre.
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«Lula, qué previsible eres, ¿no?. Bastó que dijera que no iba a participar en el debate de Band para que tú, al minuto siguiente, dijeras que sí ibas a ir. Y claro que voy a estar en el debate, solo quería que lo confirmaras», dijo el senador de 45 años.
El candidato del PL aprovechó, además, para acusar a Lula, en busca de un cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años, de basar su campaña en «el miedo» y «la mentira» con el objetivo de «engañar a personas inocentes».
De realizarse el debate del domingo, será la primera vez que los dos favoritos a la Presidencia confrontarán sus propuestas sobre el mismo escenario.
Aún hay programado otro debate para el día 23, dos días antes de los comicios, en Globo, la cadena de televisión más poderosa e influyente del país.
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