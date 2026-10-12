Flávio Bolsonaro visitará a su padre tras levantar restricción judicial

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El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro visitará este martes a su padre, Jair Bolsonaro, en su residencia de Brasilia. El encuentro será posible tras una decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil.
El tribunal levantó la prohibición de visitas que pesaba sobre Flávio desde hace 90 días. La sanción comenzó en julio, luego de que el senador leyera una carta de su padre durante una transmisión en directo.
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El Supremo consideró que ese acto violó la prohibición de usar las redes sociales, incluso mediante otras personas.
Flávio anunció la visita este lunes al salir de una misa en la Catedral de Brasilia. La ceremonia se celebró por el día de la Virgen de Aparecida, patrona de Brasil.
“Hoy no es posible hacer la visita por ser día festivo”, dijo a los periodistas. “Mañana, martes, por la mañana iré a visitarlo”.
Flávio espera reencontrarse con su padre
El candidato reconoció que está “ansioso” por volver a ver a su padre después de varios meses separados.
“Tengo muchas ganas de darle un fuerte abrazo, ante todo. Ver cómo tiene el rostro, cómo está su estado de ánimo después de todo lo que ha pasado, de lo que solo me he enterado por terceros”, expresó.
También dijo que espera mirarlo a los ojos y comprobar cómo se encuentra. Además, manifestó su deseo de darle un abrazo y saber si está bien de ánimo.
Cuando los periodistas le preguntaron si pediría consejos electorales, Flávio respondió que hablaría con su padre “en calidad de hijo”. Asimismo, evitó dar más detalles para no “perjudicarlo”.
La visita será antes de la segunda vuelta
El reencuentro ocurrirá a menos de dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, prevista para el 25 de octubre.
En esa contienda, Flávio Bolsonaro se enfrentará al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, representante del sector progresista.
El candidato del Partido Liberal (PL) ha dicho que, si gana las elecciones, indultará a su padre al asumir el cargo el próximo 5 de enero. También pretende impulsar la destitución del juez Alexandre de Moraes, quien llevó el proceso judicial contra el expresidente.
Jair Bolsonaro cumple condena en su residencia
Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años de prisión en su vivienda de Brasilia. La sentencia se dictó en septiembre de 2025, luego de que fuera hallado culpable de intentar un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022.
El expresidente permanece bajo arresto domiciliario por razones de salud.
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