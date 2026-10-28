Bolsonaro se proclama «presidente electo» y denuncia supuesto fraude en Brasil

El senador brasileño Flávio Bolsonaro se proclamó como el «verdadero presidente electo de Brasil» y denunció presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales, en las que, según sus declaraciones, habría resultado favorecido el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

En una carta dirigida al pueblo brasileño y a la comunidad internacional, difundida este miércoles, Bolsonaro cuestionó las decisiones del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Supremo Tribunal Federal (STF). Alegó que durante el proceso se cometieron irregularidades que beneficiaron a Lula. Sin embargo, no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones.

El legislador también criticó la ampliación del horario de votación. Sostuvo que esta medida habría contribuido a que Lula obtuviera más de 10 millones de votos adicionales entre la primera y la segunda vuelta. Asimismo, acusó al oficialismo de incurrir en un supuesto abuso de poder político y económico, por lo que reclamó la anulación de la candidatura de Lula y de su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin.

Publicidad

Flávio Bolsonaro acusa al Poder Judicial brasileño de persecución política

En el documento, Flávio Bolsonaro afirmó que es víctima de una persecución política que también afecta a su familia y a otros sectores de la oposición. Además, rechazó que su salida de Brasil sea interpretada como una huida. Aseguró que tomó esa decisión ante lo que considera una persecución judicial en su contra.