Flávio Bolsonaro descarta cometer el error de su padre al volver a Brasil

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El senador brasileño Flávio Bolsonaro afirmó este viernes que no regresará a Brasil para evitar repetir lo que considera un «error» de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien volvió al país en 2023 y posteriormente recibió una condena de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado.
En una entrevista concedida al diario Folha de São Paulo, el senador recordó que su padre regresó a Brasil a principios de 2023, luego de permanecer tres meses en Estados Unidos. Según explicó, Jair Bolsonaro tomó esa decisión porque confiaba en su inocencia y esperaba enfrentar un proceso judicial justo.
«Aprendo con los errores y aciertos del presidente Bolsonaro y no voy a cometer el mismo error», expresó Flávio, quien viajó la semana pasada a Estados Unidos pese a una orden judicial que le impedía salir de Brasil.
El legislador no enfrenta cargos penales, aunque las autoridades lo investigan por sospechas de lavado de dinero en dos casos que conoce el Tribunal Supremo.
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Cuestiona resultado electoral
Durante la entrevista, Flávio Bolsonaro también volvió a cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales, en las que Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la victoria frente a su candidatura.
«Ni Lula ni yo podemos afirmar con un 100 % de certeza que alguien haya sido elegido presidente de Brasil», declaró.
Lula ganó los comicios con el 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % que obtuvo Bolsonaro. La diferencia entre ambos candidatos superó los cuatro millones de sufragios.
El senador también cuestionó la decisión de un juez del Tribunal Supremo de extender dos horas el horario de votación en todo el país. La medida respondió a solicitudes de las campañas de ambos candidatos, aunque por motivos diferentes.
Posible candidatura de la derecha
Sobre el futuro político de su padre, Flávio aseguró que Jair Bolsonaro encabezaría una candidatura de la derecha en las próximas elecciones si recupera sus derechos políticos, suspendidos hasta 2060. Sin embargo, también manifestó su disposición a liderar un proyecto electoral.
El senador expresó dudas sobre la celebración de las elecciones de 2030. A su juicio, el Gobierno de Lula intentará impulsar un proyecto comunista.
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