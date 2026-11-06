Flávio Bolsonaro descarta cometer el error de su padre al volver a Brasil

El senador brasileño Flávio Bolsonaro afirmó este viernes que no regresará a Brasil para evitar repetir lo que considera un «error» de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien volvió al país en 2023 y posteriormente recibió una condena de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado.

En una entrevista concedida al diario Folha de São Paulo, el senador recordó que su padre regresó a Brasil a principios de 2023, luego de permanecer tres meses en Estados Unidos. Según explicó, Jair Bolsonaro tomó esa decisión porque confiaba en su inocencia y esperaba enfrentar un proceso judicial justo.

«Aprendo con los errores y aciertos del presidente Bolsonaro y no voy a cometer el mismo error», expresó Flávio, quien viajó la semana pasada a Estados Unidos pese a una orden judicial que le impedía salir de Brasil.

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El legislador no enfrenta cargos penales, aunque las autoridades lo investigan por sospechas de lavado de dinero en dos casos que conoce el Tribunal Supremo.