Flávio Bolsonaro niega ayuda de gobiernos para huir a Estados Unidos

El senador brasileño Flávio Bolsonaro negó haber recibido ayuda de algún gobierno para salir de Brasil y trasladarse a Estados Unidos, aunque se negó a revelar cómo organizó el viaje.

«Me lo llevaré a la tumba», afirmó en una entrevista con The New York Times, publicada este jueves. Fue su primera conversación con un medio tras abandonar Brasil luego de perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro aseguró que no recibió ayuda de «absolutamente nadie, de ningún gobierno». Según explicó, tomó la decisión de manera espontánea junto con su esposa.

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No obstante, reconoció que algunos amigos en el extranjero pudieron animarlo a salir del país.

Las declaraciones contrastan con informaciones publicadas por el diario estadounidense sobre la operación. Según esas versiones, un funcionario de la Casa Blanca gestionó el avión que trasladó a Bolsonaro a Miami y el presidente Donald Trump autorizó su entrada a Estados Unidos.

El periódico también informó que un asesor del presidente argentino, Javier Milei, lo recibió en un aeropuerto de Puerto Iguazú. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó que su país facilitara la salida de Bolsonaro de Brasil.

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La decisión de salir de Brasil

Durante la entrevista, Bolsonaro relató que decidió abandonar el país la mañana siguiente a las elecciones, después de visitar a su padre, quien cumple arresto domiciliario por su condena relacionada con el intento de golpe de Estado.

Según su relato, Jair Bolsonaro lo miró y le preguntó si entendía hasta dónde querían llegar las autoridades. Flávio aseguró que respondió que estaba preparado y sabía lo que tenía que hacer, aunque ninguno mencionó directamente la posibilidad de huir.

El senador también defendió su inocencia frente a las investigaciones por presunto lavado de dinero y corrupción que enfrenta. Sin embargo, reconoció que considera probable terminar en prisión.

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Además, reiteró sus sospechas sobre el escrutinio electoral, que calificó de «matemáticamente imposible», sin presentar pruebas que respalden sus cuestionamientos.

Bolsonaro agradeció a Trump por permitirle permanecer en Estados Unidos y aseguró que volvería a ser candidato si se convocan nuevas elecciones en Brasil.