Reportan que Flávio Bolsonaro se fuga de Brasil pese a una orden judicial

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El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones brasileñas del pasado domingo, se fugó a Estados Unidos este martes después de que un juez le prohibiera salir del país, según fuentes políticas citadas por varios medios brasileños.
Los aliados políticos de Bolsonaro aseguraron que el excandidato tomó un vuelo con destino a Estados Unidos, según las informaciones publicadas por O Globo, Folha de São Paulo y otros medios, que no identifican las fuentes.
Dirigentes del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro organizaron una reunión en la sede de la formación en Brasilia. Sin embargo, hasta ahora no ha confirmado la salida del senador del país.
La asesoría de prensa y la defensa legal del senador tampoco se han manifestado acerca de la posible fuga del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
La Policía Federal de Brasil canceló este martes los pasaportes del senador. Esto, al incumplir la orden judicial de entregarlos a las autoridades en el marco de una investigación.
Flávio Bolsonaro recibió el lunes, un día después de perder las elecciones frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, la orden de entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, que incluía la prohibición de salir del país.
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Policía brasileña cancela pasaportes de Flávio Bolsonaro tras incumplir orden judicial
La decisión la dictó por el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes. Este se encargó del juicio en el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.
Al no cumplir el plazo, la Policía Federal canceló ambos documentos, de acuerdo con la estatal Agencia Brasil.
Tras recibir la orden judicial, Bolsonaro dijo que entregaría los pasaportes y se defendería de lo que consideró un «intento de intimidación».
Flávio es investigado en el Supremo en una causa por supuesto lavado de dinero, de acuerdo con los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo. El caso transcurre bajo secreto judicial.
En el centro de la investigación está Willer Tomaz, abogado y amigo cercano de Flávio, señalado como el operador de un entramado societario con movimientos financieros sospechosos relacionados con el mundo de las apuestas deportivas.
Según la Policía, citada por la prensa, Flávio llegó a figurar como usuario con amplios permisos de acceso a una cuenta compartida con Tomaz. Este último también está bajo investigación por un escándalo de corrupción relacionado con descuentos indebidos en las pensiones de millones de jubilados.
Flávio informó el lunes que recibió la orden de entregar sus pasaportes y negó haber dicho que pretendía abandonar el país. Esto ocurrió después de que su hermano, Eduardo Bolsonaro, exdiputado que se autoexilió en Estados Unidos tras declararse víctima de persecución judicial, le recomendara salir de Brasil si finalmente perdía las elecciones.
Flávio Bolsonaro perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al obtener el 48 % de los votos, frente al 52 % alcanzado por Lula. Este último protagonizó una remontada sin precedentes en la historia democrática del país, tras quedar por debajo en la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre.
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