Flávio Bolsonaro reaparece en Florida tras derrota electoral en Brasil

El senador brasileño Flávio Bolsonaro participará este jueves en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Florida, Estados Unidos. Su asistencia marcaría su primera aparición pública tras perder las elecciones presidenciales de Brasil y trasladarse a territorio estadounidense.

La organización del evento confirmó este miércoles su participación. La conferencia reúne cada año a dirigentes políticos, funcionarios, activistas y donantes del movimiento conservador. Sin embargo, no informó si el senador ofrecerá un discurso o si solo asistirá a reuniones privadas.

La actividad de este año tendrá lugar en Mar-a-Lago, propiedad del presidente estadounidense, Donald Trump, ubicada en Palm Beach.

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Flávio Bolsonaro es el hijo mayor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022). Llegó a Estados Unidos el pasado 28 de octubre, tres días después de perder las elecciones frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Desde entonces, se había mantenido alejado de las apariciones públicas.