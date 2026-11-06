Flávio Bolsonaro reaparece en Florida tras derrota electoral en Brasil

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El senador brasileño Flávio Bolsonaro participará este jueves en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Florida, Estados Unidos. Su asistencia marcaría su primera aparición pública tras perder las elecciones presidenciales de Brasil y trasladarse a territorio estadounidense.
La organización del evento confirmó este miércoles su participación. La conferencia reúne cada año a dirigentes políticos, funcionarios, activistas y donantes del movimiento conservador. Sin embargo, no informó si el senador ofrecerá un discurso o si solo asistirá a reuniones privadas.
La actividad de este año tendrá lugar en Mar-a-Lago, propiedad del presidente estadounidense, Donald Trump, ubicada en Palm Beach.
Flávio Bolsonaro es el hijo mayor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022). Llegó a Estados Unidos el pasado 28 de octubre, tres días después de perder las elecciones frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Desde entonces, se había mantenido alejado de las apariciones públicas.
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Bolsonaro defiende su salida de Brasil
Tras su llegada a Estados Unidos, el senador rechazó que su salida de Brasil respondiera a motivos personales y aseguró que tomó la decisión pensando en su país. También sostuvo que en territorio estadounidense puede expresar sus opiniones sin temor a represalias judiciales.
En un comunicado difundido el pasado domingo, anunció que concederá entrevistas a medios de comunicación brasileños e internacionales durante los próximos días para expresar sus posiciones sobre la situación política y judicial de Brasil.
El legislador tampoco reconoció la victoria electoral de Lula y cuestionó las medidas cautelares dictadas en su contra siete minutos después de conocerse los resultados de las elecciones del 25 de octubre. Entre esas disposiciones mencionó la retención de sus pasaportes, acciones que calificó como parte de una persecución política y judicial.
Bolsonaro viajó acompañado de su esposa y sus dos hijas. Para salir de Brasil, cruzó la frontera con Argentina y abordó un avión privado en Puerto Iguazú, que realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de llegar a Miami.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó que el Gobierno de Donald Trump hubiera facilitado la salida del senador brasileño. Explicó que Bolsonaro ya contaba con un visado estadounidense y que la única decisión de las autoridades fue autorizar su entrada al país.
EFE
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