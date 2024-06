El líder conservador español augura unas elecciones venezolanas «ni justas ni libres»

Madrid, España.- El jefe de la oposición conservadora española, Alberto Núñez Feijóo, advirtió este miércoles de que las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio «no serán ni justas ni libres» por la inhabilitación de candidatos legítimos o la detención «arbitraria» de opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro.



Apoyó a la oposición venezolana y pidió no vacilar al denunciar y criticar las dictaduras, las derivas populistas y autoritarias.

Feijóo afirmó que sin libertad «todo se corrompe», no hay dignidad ni prosperidad. Asimismo, aludió a Cuba, Venezuela o Nicaragua y abogó por que se acabe también con el «autoritarismo» en Bolivia.



También pidió que la nueva administración de Argentina, la del presidente Javier Milei, intente revertir los «abusos populistas» de los decenios anteriores. «Para encontrar el camino del crecimiento económico» y «la equidad» entre los ciudadanos se refirió el líder del Partido Popular.



Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), intervino en la clausura del XVII Foro Atlántico ‘América y Europa: Democracia y Libertad’. Este fue organizado en Madrid por la fundación que preside Mario Vargas Llosa.



Acusó al Gobierno español, que preside el socialista Pedro Sánchez, de «connivencia» con el venezolano de Maduro y de hacer política partidista y no de Estado en Iberoamérica. «Como si fuera un miembro más del Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla», denunció Feijóo.



En esta línea, alertó de que España está «ante una coyuntura de riesgo democrático» y en un «contexto muy cercano» a Venezuela, Cuba o Nicaragua.



Sobre Venezuela, aludió a María Corina Machado, que ganó las primarias de la oposición, pero no puede presentarse a los comicios presidenciales por estar inhabilitada para ejercer cargo de elección popular.

Pulsiones Autoritarias

El líder derechista español señaló que los gobiernos con «pulsiones autoritarias» han debilitado poco a poco la institucionalidad democrática con «variantes sobre la misma receta». Indicó que usan el control de medios, del Poder Judicial, de los sectores productivos, ocupación de las instituciones, debilitamiento del control parlamentario, prácticas clientelistas y mayor o menor represión.



Del mismo modo, afirmó que España está en un «un contexto muy cercano a ello» y que tiene «riesgos similares» a los de estos países. Esto un día después de que su partido y los socialistas pactaran la renovación de los miembros del Consejo General de Poder Judicial, después de más de cinco años de bloqueo.



Defendió que la Unión Europea es una «red de seguridad» extra para España, como demuestra, a su juicio, el acuerdo alcanzado con el Partido Socialista. Según Feijóo, no hubiese sido posible sin la mediación de la Comisión Europea y la «vigilancia que las instituciones europeas ejercen y van a ejercer».

Con información de EFE