FAO reconoce a Abinader por sacar a RD del Mapa del Hambre

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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció al presidente Luis Abinader por sacar a República Dominicana del Mapa del Hambre. La entrega tuvo lugar este viernes, durante el cierre del Foro Mundial de la Alimentación 2026, en Roma.
El director general de la FAO, Qu Dongyu, entregó la distinción al mandatario y agradeció su apoyo a la lucha contra el hambre. La primera dama, Raquel Arbaje, acompañó a Abinader durante la actividad.
Dongyu destacó el respaldo del Gobierno dominicano a las acciones para mejorar el acceso a los alimentos. También resaltó las políticas agropecuarias y sociales dirigidas a mejorar la alimentación y la nutrición de la población.
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FAO destaca el mensaje de Juan Luis Guerra
La jornada también incluyó un reconocimiento al cantautor dominicano Juan Luis Guerra por su canción “Ojalá que llueva café”. La obra refleja los deseos de las comunidades rurales de alcanzar mejores condiciones de vida y una mayor producción agrícola.
El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, destacó el mensaje de la composición y su relación con los retos del campo. Entre ellos citó el cambio climático, la falta de agua y la necesidad de mantener una agricultura sostenible.
La canción sirvió como punto de encuentro entre la cultura dominicana y los esfuerzos mundiales para combatir el hambre. También recordó la importancia de garantizar alimentos suficientes y nutritivos para toda la población.
Maridalia Hernández cierra el foro con música dominicana
La actividad concluyó con la presentación de la cantante Maridalia Hernández, quien interpretó “Ojalá que llueva café”. Su actuación puso el toque musical al cierre del encuentro celebrado en la capital italiana.
El Foro Mundial de la Alimentación 2026 reunió en Roma a representantes de gobiernos, organismos internacionales, especialistas y otros sectores vinculados a la seguridad alimentaria. Los participantes abordaron soluciones para combatir el hambre y mejorar la producción de alimentos.
La participación dominicana destacó los esfuerzos del país en materia de alimentación y nutrición. También puso de relieve las acciones para respaldar a los productores agropecuarios y fortalecer la producción nacional.
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