Aumentan a más de 600 las familias evacuadas en Paraguay por inundaciones

Más de 600 familias han tenido que abandonar sus hogares en Paraguay por la crecida del río Paraná. Las lluvias de los últimos días, asociadas al fenómeno de El Niño, provocaron inundaciones en tres departamentos, informó este miércoles Arsenio Zárate, titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

En declaraciones a EFE, Zárate indicó que más de 300 familias salieron de al menos 10 barrios de Ciudad del Este y de la vecina localidad de Hernandarias, en el departamento de Alto Paraná, fronterizo con Brasil.

En esa zona, el agua cubre la mayoría de las viviendas. En algunas, solo se ven los techos, explicó el funcionario. También señaló que estas inundaciones ocurren de forma cíclica y que las lluvias asociadas a El Niño agravaron la situación.

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Otras 200 familias abandonaron sus hogares en el distrito de Ayolas y 50 más en San Cosme y Damián, ambos en el departamento de Misiones. En esa zona, el río Paraná marca la frontera natural con Argentina.

Además, unas 50 familias de Cerrito, en el departamento de Ñeembucú, tuvieron que trasladarse a otros lugares tras las inundaciones de sus viviendas.