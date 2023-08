Tras un comunicado realizado por la familia y difundido por la revista People, se dio a conocer que Bryan Randall, quien ha sido durante ocho años el novio de la actriz Sandra Bullock, ha fallecido a los 57 años.

Su fallecimiento tuvo lugar el sábado, 5 de agosto, pero no ha sido hasta este lunes cuando se ha hecho público.

Con enorme tristeza compartimos que el 5 de agosto Bryan Randall falleció en paz tras una batalla de tres años contra la esclerosis lateral amiotrófica. Bryan decidió mantener su vida con la ELA en la intimidad, y todos los que le cuidamos hicimos todo lo posible por cumplir con su petición Explica la nota.

Firmadas por “su querida familia”, las palabras son de agradecimiento y de duelo. “Estamos inmensamente agradecidos a los incansables médicos que vivieron su enfermedad junto a nosotros, y a las increíbles enfermeras que se convirtieron en nuestras compañeras de habitación, a veces sacrificando a sus propias familias para estar con nosotros. En este momento, pedimos privacidad para llevar nuestro duelo y para aceptar lo imposible que es decirle adiós a Bryan”, escriben. A quienes quieran honrar la memoria de Randall, la familia ha pedido donaciones a asociaciones de ELA y al hospital general de Massachusetts.

Relación de Randall y Bullock

Destacar que, Bullock, de 59 años, y Randall, de 57, llevaban una relación discreta desde hace años y nunca habían pensado en casarse. En 2018 hubo rumores de boda que rápidamente apagaron. Ella ya había estado casada, con Jesse James, entre 2005 y 2010. “Soy una persona que ha pasado por un proceso de divorcio. He encontrado al amor de mi vida. Compartimos dos hijos preciosos, tres, con su hija mayor [Skylar, ya adulta, fruto de una relación anterior. Es lo mejor del mundo”, contaba en diciembre de 2021 en un programa de televisión. “No quiero decirle a nadie que lo haga a mi manera, pero no necesito un papel para ser una pareja entregada y una madre entregada”. Entonces, afirmaba que Randall era “un ejemplo”, incluso cuando no estaban de acuerdo en algo, que él la ayudaba a tener otros puntos de vista y a replantearse facetas de su maternidad.

Vida de Bullock tras llegada de Louis

Resaltar que desde que llegó Louis a la vida de Bullock, apenas ha hecho una decena de películas, algunas de ellas con apariciones muy cortas. En una de las escasas entrevistas que da —no le interesan demasiado su estatus de estrella, ni la fama, ni las luces de los flashes—, en este caso con la revista InStyle, Bullock contó que a Randall, además, le encantaban los niños. “Es superamable. Para los niños él es el número uno y yo la número dos, y lo entiendo porque es más divertido que yo y les da siempre mejores premios”, bromeaba. “Está involucrado con su trabajo escolar, va a todas las fiestas de cumpleaños de los niños y siempre está al lado de Sandy con lo que sea que ella necesite”, contaba al principio de su relación una fuente cercana a ellos. “Han construido una gran vida juntos y los niños son la pieza central”.

Fuente: El País