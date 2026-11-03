Reportan fallas en máquinas de votación en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos. – Las elecciones de medio término de Estados Unidos, celebradas este marte, comenzaron con inconvenientes técnicos en numerosos centros de votación del condado de Westchester, en el estado de Nueva York. Usuarios reportaron que las máquinas utilizadas para procesar las papeletas presentaron fallas desde las primeras horas de la jornada.

Los problemas fueron reportados desde las 6:00 de la mañana, cuando abrieron los centros electorales. Los escáneres no aceptaban las papeletas introducidas por los votantes. Esta situación obligó a las autoridades a activar procedimientos de emergencia para garantizar la continuidad del proceso.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó que su oficina se mantiene monitoreando los incidentes y en comunicación con las autoridades electorales estatales y locales para dar seguimiento a la situación.

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James aseguró que los ciudadanos de Westchester pueden continuar completando y entregando sus papeletas en los centros correspondientes, ya que las autoridades electorales contabilizarán todos los votos.

¿Qué provocó las fallas en las máquinas de votación?

La Junta Electoral del condado de Westchester identificó un problema relacionado con el grosor del papel utilizado en las papeletas, que impedía que los equipos electrónicos pudieran procesarlas correctamente.

Las autoridades explicaron que mantienen comunicación con funcionarios electorales estatales y técnicos encargados de atender las dificultades para restablecer el funcionamiento de los equipos.

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Mientras tanto, los trabajadores electorales recibieron instrucciones de continuar registrando a los ciudadanos y entregarles sus papeletas para que puedan ejercer su derecho al voto.

Los votantes depositan sus papeletas en bolsas especiales de emergencia de color naranja, que las autoridades mantendrán bajo resguardo hasta su procesamiento y conteo.

Reportan problemas en Yonkers, White Plains y Montrose

Los inconvenientes fueron reportados en diferentes localidades del condado de Westchester, entre ellas Yonkers, White Plains y Montrose.

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En varios centros electorales, los votantes expresaron preocupación por el procedimiento utilizado para conservar las papeletas. Mientras tanto, otros centros continuaron participando en las elecciones siguiendo las instrucciones del personal.

Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a permanecer en las filas y no abandonar los centros de votación sin emitir su sufragio.

El ejecutivo del condado de Westchester, Ken Jenkins, confirmó los problemas con los escáneres y señaló inicialmente que no existía una hora estimada para solucionar los inconvenientes.

Fiscal general de Nueva York supervisa la situación

La fiscal general Letitia James confirmó que su oficina está dando seguimiento a los problemas registrados durante la jornada electoral.

La funcionaria reiteró que los ciudadanos pueden continuar votando de manera segura y que las papeletas entregadas serán tomadas en cuenta durante el escrutinio.

Por su parte, el congresista republicano Mike Lawler, quien busca la reelección en una circunscripción que incluye parte de Westchester, también pidió a los electores permanecer en los centros y ejercer su derecho al voto.

La Junta Electoral aseguró que las autoridades protegerán y contabilizarán las papeletas conforme a los procedimientos establecidos, aunque el procesamiento manual podría retrasar la divulgación de algunos resultados.

Elecciones de medio término de Estados Unidos 2026

Las fallas ocurren durante una jornada electoral decisiva para la composición del Congreso estadounidense. Los ciudadanos elegirán a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y cubrirán 35 escaños del Senado.

Los resultados determinarán el equilibrio de poder legislativo durante los últimos dos años del mandato del presidente Donald Trump.

Estas elecciones también despiertan interés en América Latina y el Caribe, debido a sus posibles repercusiones en las políticas migratorias, comerciales, diplomáticas y de cooperación internacional de Washington.

En el caso de República Dominicana, el resultado podría influir indirectamente en asuntos relacionados con la comunidad dominicana residente en Estados Unidos. Especificamente el comercio bilateral y la cooperación en materia de seguridad.

Hasta el momento, los reportes sobre las fallas en Westchester no establecen que los inconvenientes estén relacionados con un intento de fraude o manipulación electoral.

Las autoridades mantienen los protocolos de contingencia para garantizar que los ciudadanos puedan votar y que sus sufragios sean contabilizados.

Con información de Telemundo Canal 47.