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Usuarios de distintas partes del mundo reportaron este jueves dificultades para acceder a Outlook y utilizar otros servicios de Microsoft 365, durante una interrupción que afectó varias plataformas de la compañía.

Los problemas impidieron a numerosos usuarios ingresar a sus buzones, cargar sus bandejas de entrada y enviar o recibir correos electrónicos. También se registraron inconvenientes en herramientas de comunicación y productividad utilizadas en empresas y organizaciones.

La interrupción no se limitó al correo electrónico. Entre los servicios que presentaron dificultades figuraron Microsoft Teams, SharePoint Online, Copilot y otras aplicaciones de Microsoft 365.

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Microsoft en X.

Microsoft identifica fallas en sus servidores

A través de su cuenta oficial Microsoft 365 Status en la red social X, la compañía confirmó que investigaba reportes de usuarios con dificultades para acceder a los buzones de Exchange Online mediante distintos métodos de conexión en América.

El incidente fue registrado en el centro de administración de Microsoft 365 bajo el código EX1550543.

En una actualización posterior, Microsoft informó que una parte de su infraestructura experimentaba una carga elevada en varias regiones. La empresa identificó que varios servidores habían quedado inesperadamente fuera de servicio, lo que provocaba errores de conectividad.

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La compañía aclaró que el problema no respondía a un aumento general del tráfico. Según sus explicaciones, la indisponibilidad de varios servidores había incrementado la carga sobre la infraestructura restante.

Para reducir el impacto, Microsoft informó que había suspendido los despliegues de cambios, desviado tráfico hacia otras partes de su infraestructura y reiniciado servidores afectados. También trabajaba en medidas para recuperar la capacidad de sus sistemas.

Downdetector registra miles de reportes

La plataforma Downdetector reflejó un aumento considerable de las notificaciones durante la interrupción.

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Los reportes relacionados con Outlook alcanzaron un máximo cercano a 130,000 poco después de la 1:00 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Posteriormente, las notificaciones comenzaron a disminuir.

Entre los principales problemas comunicados por los usuarios figuraron:

Dificultades para iniciar sesión en Outlook.

Errores al cargar las bandejas de entrada.

Problemas para enviar y recibir mensajes.

Fallas de conexión en Microsoft Teams y otras aplicaciones.

Microsoft informó que había restablecido una interrupción relacionada con Teams en Norteamérica, aunque algunos usuarios todavía reportaban dificultades de conexión.

La empresa no ofreció inicialmente una hora definitiva para la normalización de todos los servicios afectados.