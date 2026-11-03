¿Por qué Washington DC tiene voz pero no voto en el Congreso de Estados Unidos?

Mientras millones de estadounidenses acuden este martes a las urnas para renovar el Congreso, los residentes de Washington D. C. enfrentan una particularidad: no tienen representación con derecho a voto en el Senado ni en la Cámara de Representantes.

La capital cuenta con un delegado en la Cámara baja. Este funcionario puede participar en los debates, presentar proyectos y trabajar en comisiones, pero no puede votar la aprobación final de las leyes.

La situación genera reclamos entre los habitantes del distrito. Sus residentes pagan impuestos federales y deben cumplir las leyes del país, pero no tienen la misma representación legislativa que quienes viven en los 50 estados.

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Una capital sin estado

El origen de esta condición se remonta a los primeros años de Estados Unidos como nación independiente.

En 1783, una revuelta de soldados en Filadelfia, donde se encontraba el Congreso, llevó a los legisladores a cuestionar la dependencia de un estado para garantizar la seguridad de las instituciones federales.

Años después, la Constitución de 1787 otorgó al Congreso autoridad exclusiva sobre el territorio destinado a convertirse en la capital del país.

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En 1790, una ley estableció el Distrito de Columbia en terrenos cedidos por Maryland y Virginia. El Gobierno federal trasladó sus oficinas desde Filadelfia a Washington en 1800.

Desde entonces, el distrito mantiene un régimen distinto al de los estados. El Congreso conserva amplias facultades sobre su gobierno y sus asuntos locales.

¿Qué derechos electorales tiene Washington?

Durante décadas, los residentes de Washington tampoco podían votar en las elecciones presidenciales.

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Esa situación cambió en 1961, cuando se ratificó la Vigésima Tercera Enmienda de la Constitución. La disposición otorgó al distrito tres votos en el Colegio Electoral, lo que permitió a sus habitantes participar en la elección presidencial.

En 1973, el Congreso aprobó la Ley de Autogobierno del Distrito de Columbia. Esta permitió a los residentes elegir a su alcalde y a los miembros de su consejo municipal.

Sin embargo, esos cambios no otorgaron representación con derecho a voto en el Congreso.

La disputa por convertirse en el estado 51

Desde hace décadas, sectores de la población reclaman que Washington D. C. se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos.

La propuesta busca mantener un pequeño distrito federal alrededor de los principales edificios del Gobierno, mientras el resto del territorio adquiriría la condición de estado.

En un referéndum celebrado en 2016, el 86 % de los votantes respaldó la iniciativa, según las autoridades del distrito.

La Cámara de Representantes aprobó proyectos de ley para concederle la estadidad en 2020 y 2021. Sin embargo, las iniciativas no avanzaron en el Senado.

La propuesta también enfrenta la oposición del presidente Donald Trump y de legisladores republicanos. Uno de los argumentos políticos gira en torno a la posible incorporación de dos senadores demócratas, debido al predominio de ese partido en la capital.

El debate sobre la autonomía del distrito volvió a cobrar fuerza en 2025, cuando Trump asumió el control federal de la Policía de Washington y ordenó el despliegue de la Guardia Nacional.

Las autoridades demócratas locales cuestionaron las medidas y denunciaron una intervención en las competencias del gobierno del distrito.

Por ahora, Washington D. C. continúa sin senadores y con un delegado que tiene voz, pero no voto en la Cámara de Representantes.