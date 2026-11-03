Voto anticipado en EE. UU. se acerca a los 60 millones

El voto anticipado en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos alcanzó los 59.7 millones de sufragios este martes 3 de noviembre, de acuerdo con un análisis de Associated Press (AP).

La cifra supera los poco más de 58 millones de votos emitidos antes de la jornada electoral de 2022. El recuento incluye tanto las papeletas depositadas de manera presencial como las enviadas por correo.

Participación anticipada supera la de 2022

El aumento se registra durante una jornada en la que los estadounidenses eligen a los integrantes de la Cámara de Representantes y una parte del Senado. También votan por numerosos cargos estatales y locales.

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Los datos reflejan un mayor volumen de participación anticipada respecto a las elecciones legislativas anteriores. Sin embargo, el recuento puede variar conforme avance la actualización de los reportes electorales.

¿Qué significa el aumento del voto anticipado?

La cifra no permite determinar si la participación total será mayor que en 2022. Tampoco indica qué partido obtendrá mejores resultados.

Los votos anticipados incluyen a ciudadanos que sufragaron antes del día oficial de las elecciones, ya sea en centros habilitados o mediante el correo.

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Por tanto, el volumen de papeletas recibidas no revela las preferencias de los electores ni permite proyectar el resultado de las contiendas.

Los comicios definirán si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras del Congreso o si los demócratas logran recuperar la mayoría legislativa.