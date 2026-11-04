Tres dominicanos hacen historia al llegar al Congreso de EE. UU.

La comunidad dominicana en Estados Unidos alcanzó un hito en las elecciones de medio término de 2026, celebradas el martes 3 de noviembre, con la victoria de tres políticos de ascendencia dominicana que tendrán representación en el Congreso estadounidense.

Manny Rutinel, Darializa Ávila Chevalier y Analilia Mejía consiguieron escaños en la Cámara de Representantes por los estados de Colorado, Nueva York y Nueva Jersey, respectivamente. Este hecho marca la mayor representación simultánea de legisladores de origen dominicano en el Congreso federal.

Darializa Ávila Chevalier gana en Nueva York

La demócrata Darializa Ávila Chevalier obtuvo la victoria en el Distrito 13 de Nueva York con 89,781 votos, equivalentes al 87.9 % de los sufragios reportados.

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Hija de inmigrantes dominicanos, Ávila Chevalier había derrotado en las primarias demócratas al veterano congresista Adriano Espaillat, quien representaba ese distrito desde 2017.

Su triunfo fortalece la presencia política de la comunidad dominicana en Nueva York. Particularmente en sectores de Manhattan y El Bronx, donde reside una importante población de origen quisqueyano.

Manny Rutinel conquista un escaño por Colorado

En Colorado, el demócrata Tonty Enmanuel «Manny» Rutinel, hijo del político dominicano Tonty Rutinel, ganó la contienda por el Distrito 8 frente al republicano Gabe Evans.

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Rutinel obtuvo 117,437 votos, equivalentes al 56 % de los sufragios reportados, logrando su llegada al Congreso federal tras desempeñarse como legislador estatal.

El abogado y economista había representado anteriormente al Distrito 32 en la Cámara de Representantes de Colorado, posición a la que renunció para concentrarse en su candidatura al Congreso estadounidense.

Analilia Mejía asegura su reelección en Nueva Jersey

La congresista Analilia Mejía, de padre dominicano y madre colombiana, consiguió mantenerse en la Cámara de Representantes por el Distrito 11 de Nueva Jersey.

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Mejía obtuvo 41,881 votos, equivalentes al 69.6 % de los sufragios reportados, asegurando un mandato regular de dos años.

La legisladora había llegado al Congreso en abril de 2026, tras ganar unas elecciones especiales, convirtiéndose entonces en la primera mujer de ascendencia dominicana en ocupar un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Dominicanos consolidan su presencia política en Estados Unidos

Los resultados de las elecciones de medio término representan un avance en la participación política de la diáspora dominicana, que contará con tres representantes de ascendencia quisqueyana en el Congreso federal.

Además, varios legisladores de origen dominicano conservaron sus posiciones en la Asamblea Estatal de Nueva York, entre ellos Manny de los Santos, George Álvarez, Amanda Séptimo, Karines Reyes y Yudelka Tapia.

La presencia de estos dirigentes en diferentes niveles de gobierno refleja la creciente participación de los dominicanos en la vida política estadounidense y su representación en los espacios de toma de decisiones.