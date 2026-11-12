Scott Colom será el primer senador afroestadounidense de Misisipi en 145 años

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El demócrata Scott Colom hizo historia al convertirse en el primer senador afroestadounidense por el estado de Misisipi en 145 años, luego de derrotar a la republicana Cindy Hyde-Smith en una contienda electoral marcada por un ajustado conteo de votos.

Colom, fiscal de distrito de 43 años, también se convirtió en el primer demócrata elegido para representar a ese estado sureño en el Senado de Estados Unidos desde 1982, en una victoria que representa un avance político para su partido en medio de los resultados favorables obtenidos en las elecciones de medio mandato.

Un conteo voto a voto

Su triunfo se produjo después de varios días de escrutinio, durante los cuales la diferencia entre ambos candidatos llegó a ser de apenas 43 votos, en una competencia que mantuvo la atención sobre el resultado hasta el cierre del conteo.

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El escaño conquistado por Colom representa el octavo que los demócratas lograron recuperar durante estos comicios, considerados una importante derrota para los republicanos, que enfrentaron dificultades para conservar su representación en el Congreso.

Una victoria histórica para Misisipi

La llegada de Colom al Senado tiene especial relevancia para Misisipi, un estado donde la población afroestadounidense representa aproximadamente el 37 % de sus habitantes, pero que durante generaciones ha tenido una limitada representación política en los principales espacios de poder.

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Durante su campaña, el ahora senador electo centró sus propuestas en asuntos económicos y sociales que afectan a los residentes del estado, con especial atención a las preocupaciones de los sectores trabajadores.

Entre sus principales compromisos electorales estuvieron:

Reducir el costo de vida: presentó propuestas dirigidas a aliviar la presión económica sobre las familias.

Aumentar los salarios: defendió mejores ingresos para los trabajadores.

Proteger la atención sanitaria: planteó la importancia de preservar el acceso a los servicios de salud.

Conectar con distintos sectores: desarrolló una campaña dirigida a votantes de diferentes colores, credos y afiliaciones políticas.

Colom apostó por un discurso centrado en las necesidades cotidianas de los ciudadanos, en un estado que, según el enfoque de su campaña, se ha sentido relegado frente a otras regiones de Estados Unidos.

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Una familia vinculada a la política y la justicia

El recorrido profesional y familiar de Scott Colom también ha marcado su trayectoria pública. Su padre es un reconocido abogado que anteriormente perteneció al Partido Republicano y trabajó en el equipo de transición presidencial de Ronald Reagan.

En 1987, su padre fue nominado por los republicanos para ocupar el cargo de tesorero estatal. Su madre, por su parte, fue la primera mujer afroestadounidense elegida como jueza de un tribunal de equidad en su región.

Antes de convertirse en fiscal de distrito, Colom abrió camino en distintas posiciones del sistema judicial de su localidad. Fue el primer afroestadounidense en ejercer como juez de un tribunal de justicia del condado de Lowndes y posteriormente se convirtió en el primer fiscal municipal negro de Columbus, su ciudad natal.

En 2022, el entonces presidente Joe Biden lo propuso para ocupar una posición como juez federal del Distrito Norte de Misisipi. Su candidatura recibió el respaldo de varios republicanos, pero fue bloqueada por Hyde-Smith, quien posteriormente se convertiría en su rival electoral.

La senadora saliente llegó a cuestionar públicamente su perfil político y lo calificó como un extremista de izquierda.

Scott Colom será el primer afroestadounidense de Misisipi en ocupar un escaño en el Senado en 145 años.

Anuncios virales marcaron su campaña

Uno de los elementos que contribuyó a proyectar nacionalmente la candidatura de Colom fue su estrategia de comunicación, basada en anuncios que combinaron humor, ironía y referencias a la cultura popular.

El demócrata dirigió buena parte de sus esfuerzos a los votantes de clase trabajadora, incluso a personas que asistían a mítines del presidente Donald Trump en Misisipi, con el propósito de presentar sus propuestas más allá de las diferencias partidarias.

Durante la etapa final de la campaña recibió el respaldo de importantes figuras demócratas afroestadounidenses, entre ellas la exvicepresidenta Kamala Harris, la representante Jasmine Crockett y el senador Raphael Warnock.

Sin embargo, fueron sus anuncios publicitarios los que consiguieron mayor repercusión en las redes sociales, especialmente uno que utilizó como referencia la película Sinners (Pecadores).

El comercial más popular respondió a unas declaraciones de Hyde-Smith sobre el aumento del precio de la carne de res. La entonces senadora había sugerido que los habitantes podían elegir otra fuente de proteína si no podían permitirse comprar ese alimento.

Colom aprovechó el comentario para lanzar una respuesta que rápidamente se difundió en internet: «¿Escoger otra proteína? Preferiría elegir a otro senador».

La frase acumuló millones de visualizaciones y recibió elogios de usuarios que destacaron la sencillez del mensaje y su conexión con las preocupaciones económicas de los ciudadanos.

La campaña encontró así una manera de convertir el debate sobre el precio de los alimentos y la inflación en uno de sus principales recursos políticos.

Un nuevo capítulo político

La victoria de Scott Colom representa un acontecimiento histórico para la representación afroestadounidense en Misisipi y marca el regreso de un demócrata a la representación senatorial del estado después de más de cuatro décadas.

Su llegada al Congreso también se produce en un contexto de cambios en la composición política estadounidense, tras unas elecciones de medio mandato que favorecieron ampliamente a la oposición.

Con su triunfo, Colom llevará al Senado una agenda centrada en el costo de vida, los salarios y la atención sanitaria, los temas que marcaron su campaña y le permitieron conquistar un escaño que durante años permaneció en manos republicanas.