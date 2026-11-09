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El Distrito Escolar de San Diego y líderes comunitarios del sur de California exigieron explicaciones al Gobierno de Estados Unidos luego de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pusieran bajo custodia a un niño haitiano de ocho años durante una cita de control migratorio.

El menor cursa el tercer grado en la escuela primaria Fay, ubicada en City Heights, en el condado de San Diego. Allí vivía con su tío, después de que su padre fuera deportado el año pasado.

El niño estaba amparado por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), pero perdió esa protección el 27 de julio, tras la decisión del Gobierno de Donald Trump de ponerle fin al beneficio para los ciudadanos haitianos, medida que fue avalada por el Tribunal Supremo.

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La cita de control

Según las autoridades escolares, ICE envió una citación a nombre del menor para que acudiera a una cita de control migratorio el pasado miércoles. Su tío lo acompañó, pero una vez en el lugar, los agentes lo pusieron bajo custodia federal.

El distrito escolar explicó que las autoridades migratorias utilizaron como fundamento una ley de 2008 relacionada con la trata de personas para asumir la custodia del niño.

«Esto dejó al tío sumido en la angustia y al niño de ocho años sin el apoyo de su familia, su comunidad y su escuela», expresó el distrito en una carta dirigida al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Markwayne Mullin.

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Respuesta de la comunidad

El menor fue trasladado a una instalación federal bajo la gestión de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés).

Por su parte, ICE indicó que el tío no pudo demostrar la tutela legal del niño conforme a la legislación federal, por lo que quedó bajo el cuidado de esa dependencia, según un comunicado citado por ABC.

Impacto en la educación y la rutina del niño

Las autoridades escolares advirtieron que, mientras se desarrolla el proceso de reunificación familiar, el niño enfrenta la separación de sus familiares y de su comunidad, además de la interrupción de sus estudios y de la estabilidad de su rutina diaria.

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«Los niños no deberían perder el acceso a la educación simplemente debido a las circunstancias que los rodean», señalaron los líderes escolares y comunitarios en la carta, en la que también solicitaron al DHS revisar las políticas y los procedimientos que afectan a los menores en edad escolar que quedan bajo custodia o son reubicados por el Gobierno.

«Como mínimo, se debe prestar mayor atención a la continuidad educativa de estos estudiantes», agregaron.

Wister Gaetan, cofundador de la organización Haitian Bridge Alliance, dijo a la televisora que el padre del niño fue deportado luego de entrar accidentalmente en territorio mexicano. EFE