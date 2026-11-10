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Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos eligieron este martes al congresista Jim Jordan, de Ohio, como su nuevo líder, mientras que los senadores de esa organización política ratificaron a John Thune como su principal representante.

Jordan, de 62 años, obtuvo 106 votos frente a los 73 de su contrincante, el representante Steve Scalise, de Luisiana, durante una reunión a puerta cerrada, según informaron medios estadounidenses.

Scalise, quien ocupaba el segundo puesto en la jerarquía republicana, continuará en esa posición tras la elección interna.

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Conocido por su postura combativa y su cercanía al presidente estadounidense Donald Trump, Jordan tendrá un papel importante en la nueva etapa legislativa que comenzará el próximo 3 de enero, cuando asuma el nuevo Congreso.

Tras su elección, el congresista expresó la posición que defenderá su partido frente a los demócratas durante los próximos dos años.

El senador John Thune fue reelegido como líder de la minoría republicana en el Senado de Estados Unidos.

«Cuando los demócratas ofrezcan más gobierno, nosotros ofreceremos más libertad«, afirmó.

La decisión se produjo después de que Mike Johnson, quien hasta entonces ocupaba la presidencia de la Cámara de Representantes, anunciara su salida del liderazgo republicano tras los resultados electorales de medio mandato.

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Jordan enfrentará una Cámara bajo control demócrata

El nuevo líder republicano asumirá sus funciones el próximo 3 de enero, cuando comience el período del nuevo Congreso, en el que los demócratas tendrán amplias mayorías en ambas cámaras.

Entre sus principales desafíos estará coordinar la oposición legislativa y responder a las investigaciones que los demócratas han anunciado sobre la administración de Trump.

La nueva distribución del poder también obligará a los republicanos a negociar con sus adversarios políticos para avanzar en determinadas iniciativas legislativas, especialmente en el Senado, donde la mayoría de las leyes requieren 60 votos para superar el mecanismo de obstrucción parlamentaria conocido como filibusterismo.

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La elección de Jordan se produjo después de que Mike Johnson, quien hasta ahora ocupaba la presidencia de la Cámara de Representantes, anunciara que no buscaría continuar al frente del liderazgo republicano en el próximo Congreso.

John Thune continúa al frente de los republicanos en el Senado

En paralelo, los senadores republicanos reelegieron a John Thune como líder de su partido en el Senado, pese a las diferencias internas sobre la conveniencia de aplazar la votación tras los resultados electorales.

El senador de Dakota del Sur enfrentó cuestionamientos de sectores conservadores que reclamaban una discusión sobre el rumbo de la organización antes de confirmar su continuidad.

En su primera comparecencia tras ser reelegido, Thune reconoció que los resultados electorales no fueron los esperados y llamó a su partido a analizar el mensaje enviado por los votantes.

«El resultado de las elecciones no fue lo que esperábamos, pero creo que es importante que tomemos las lecciones de eso e interioricemos el mensaje que el pueblo estadounidense nos estaba enviando y nos concentremos en las cosas que realmente importan», expresó.

Con estas decisiones, los republicanos definieron parte de su estructura de liderazgo para enfrentar el próximo período legislativo desde la oposición en el Congreso estadounidense.