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La trayectoria de Pete Hegseth al frente del Departamento de Defensa de Estados Unidos ha estado marcada por controversias desde su llegada al Gobierno de Donald Trump, en enero de 2025.

El funcionario enfrentó cuestionamientos antes de su confirmación en el Senado y, desde entonces, ha protagonizado varios episodios que pusieron en duda su gestión. El más reciente fue un intento de juicio político impulsado por el congresista republicano Thomas Massie.

La iniciativa incluyó ocho artículos de acusación relacionados con las operaciones militares estadounidenses en Irán, Venezuela y Yemen, además de ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

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Sin embargo, este martes la Cámara de Representantes votó para enviar la resolución a una comisión, lo que frenó su avance inmediato.

Hegseth calificó la iniciativa como «un espectáculo político, un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento».

De militar y comentarista de Fox News al Pentágono

Peter Brian Hegseth nació el 6 de junio de 1980 en Mineápolis, Minnesota. Se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad de Princeton en 2003.

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Sirvió en la Guardia Nacional del Ejército entre 2002 y 2021. Durante su carrera militar fue destinado a Guantánamo, Irak y Afganistán como oficial de infantería.

Después de su servicio militar, se vinculó a organizaciones de defensa de los veteranos. En 2014 se incorporó a Fox News como colaborador y posteriormente se convirtió en presentador.

Su presencia en la cadena lo consolidó como una figura del conservadurismo estadounidense y le permitió acercarse al entorno político de Trump.

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El presidente lo escogió para dirigir el Pentágono, pero su nominación generó cuestionamientos por su experiencia para administrar una institución militar de gran dimensión y por denuncias sobre su conducta personal.

El Senado confirmó su nombramiento el 24 de enero de 2025, por 51 votos contra 50. El vicepresidente JD Vance tuvo que emitir el voto de desempate.

Las controversias antes de asumir el cargo

Antes de llegar al Pentágono, Hegseth enfrentó varios cuestionamientos:

Denuncia de agresión sexual: una mujer lo acusó de una presunta agresión ocurrida en octubre de 2017, después de una convención de mujeres republicanas en California.

una mujer lo acusó de una presunta agresión ocurrida en octubre de 2017, después de una convención de mujeres republicanas en California. Acuerdo económico: Hegseth reconoció que pagó 50,000 dólares a la denunciante como parte de un acuerdo de confidencialidad firmado en 2020.

Hegseth reconoció que pagó 50,000 dólares a la denunciante como parte de un acuerdo de confidencialidad firmado en 2020. Consumo de alcohol: personas de su entorno profesional en Fox News y organizaciones de veteranos señalaron un supuesto consumo excesivo.

personas de su entorno profesional en Fox News y organizaciones de veteranos señalaron un supuesto consumo excesivo. Tatuajes: sus símbolos religiosos generaron críticas por las asociaciones históricas y políticas que algunos sectores les atribuyeron.

Sobre la denuncia sexual, Hegseth reconoció que mantuvo relaciones con la mujer, pero aseguró que fueron consentidas.

Sus tatuajes también generaron debate. Entre ellos figuran una cruz de Jerusalén y la expresión latina «Deus vult», que significa «Dios lo quiere» y está vinculada históricamente a las Cruzadas.

El caso Signal y la información militar

Ya al frente del Pentágono, Hegseth enfrentó otra controversia en marzo de 2025, cuando compartió información sobre una operación militar estadounidense contra los hutíes en Yemen a través de un grupo de Signal.

En esa conversación fue incluido por error un periodista. Los mensajes contenían detalles sobre el horario de los ataques antes de que se ejecutaran.

El episodio provocó cuestionamientos sobre el manejo de información sensible y los riesgos que podía representar para la seguridad de los militares estadounidenses.

También recibió críticas por la destitución de varios altos mandos militares, una serie de decisiones que generó preocupación entre integrantes de las Fuerzas Armadas y miembros del Partido Republicano.

Los motivos del intento de juicio político

El congresista republicano Thomas Massie presentó ocho artículos de acusación contra Hegseth. Entre los señalamientos figuran:

Operaciones militares: cuestionamientos sobre ataques contra Irán sin autorización del Congreso.

cuestionamientos sobre ataques contra Irán sin autorización del Congreso. Víctimas civiles: críticas por la actuación del Pentágono en operaciones que causaron muertes de civiles.

críticas por la actuación del Pentágono en operaciones que causaron muertes de civiles. Ataques en el Caribe y el Pacífico: señalamientos relacionados con las operaciones contra embarcaciones.

señalamientos relacionados con las operaciones contra embarcaciones. Venezuela: cuestionamientos sobre las acciones militares vinculadas con la captura de Nicolás Maduro.

cuestionamientos sobre las acciones militares vinculadas con la captura de Nicolás Maduro. Mark Kelly: críticas por las medidas contra el senador demócrata, tras su participación en un mensaje dirigido a militares sobre la obligación de rechazar órdenes ilegales.

Hegseth rechazó las acusaciones y defendió la legalidad de las operaciones militares.

Al referirse al intento de juicio político, sostuvo que se trataba de «un espectáculo político, un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento».

La Cámara de Representantes votó este martes para remitir la resolución a una comisión por 211 votos contra 204. La decisión frenó el avance inmediato de la iniciativa, pero no representa una destitución ni una absolución del secretario.