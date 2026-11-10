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Nvidia contrató a un exfiscal federal y a un reconocido bufete de abogados para investigar las informaciones sobre la presunta relación extramatrimonial de su fundador y director ejecutivo, Jensen Huang, con una empresaria china señalada como posible espía.

La compañía informó este martes que los miembros independientes de su junta directiva designaron a Joon H. Kim, exfiscal interino del Distrito Sur de Nueva York, y a la firma Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para realizar las pesquisas.

«Los miembros independientes de la junta de Nvidia han contratado al antiguo fiscal interino del Distrito Sur de Nueva York Joon H. Kim y a su firma Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para que realice una investigación exhaustiva e independiente», indicó la empresa en un comunicado.

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La decisión amplía el proceso anunciado el domingo, cuando la junta directiva informó que investigaría las publicaciones que señalaban que Huang habría sido «objetivo de una operación de inteligencia extranjera».

Nvidia investiga informaciones sobre Jensen Huang

La investigación surge a raíz de un reportaje de The New York Times sobre la presunta relación entre Huang y la empresaria china Alice Huang.

El director ejecutivo reconoció en una carta dirigida a sus empleados que había sido infiel a su esposa y que también había lastimado a sus dos hijos, quienes trabajan en Nvidia.

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En el mismo mensaje, se comprometió a colaborar con la investigación y reiteró su compromiso con la empresa y con Estados Unidos.

La junta busca esclarecer las circunstancias expuestas en las publicaciones y determinar si existe algún asunto que afecte los intereses de la compañía.

¿Quién dirigirá la investigación?

Joon H. Kim cuenta con experiencia en investigaciones y procesos judiciales relacionados con delitos financieros y corrupción.

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Durante su trayectoria ha participado en casos de fraude bursátil y otras acusaciones de cuello blanco. Entre los asuntos en los que trabajó figuran el caso del festival Fyre y las investigaciones por acoso sexual contra el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo.

El bufete Wachtell, Lipton, Rosen & Katz es una firma reconocida en Wall Street. Este año también ha aparecido en titulares por controversias internas y la salida de abogados de alto perfil.

Trump defiende a Jensen Huang

El presidente estadounidense, Donald Trump, salió en defensa del empresario y aseguró que Huang le dijo que desconocía que Alice Huang fuera una espía china.

Trump también afirmó que el FBI investigaba a Huang por otro asunto. Mientras tanto, el Departamento de Comercio examina la empresa Megaspeed, vinculada a Alice Huang, por supuestamente facilitar a China el acceso a chips avanzados de inteligencia artificial de Nvidia.

Estas informaciones fueron atribuidas por el The New York Times a fuentes relacionadas con la investigación.

Un informe de inteligencia estadounidense habría señalado que Alice Huang fue reclutada para recopilar información sobre el máximo ejecutivo de Nvidia. La operación formaría parte de los esfuerzos de Pekín para obtener datos sobre los chips estadounidenses de inteligencia artificial.

Caída de las acciones y demanda contra Nvidia

Las revelaciones también tuvieron repercusiones en el mercado bursátil. Las acciones de Nvidia cayeron más de un 4 % este lunes, en medio de la preocupación de los inversionistas.

Además, el accionista Mark Kistenmacher presentó una demanda por presunto fraude bursátil ante un tribunal del Distrito Norte de California. El demandante solicitó que el caso se tramite como una acción colectiva.

La reclamación busca representar a inversionistas que compraron acciones de Nvidia entre el 9 de octubre de 2025 y el 8 de noviembre de 2026.

Kistenmacher sostiene que la empresa y su principal ejecutivo omitieron información que habría mantenido artificialmente elevado el precio de los títulos. Según la demanda, los inversionistas sufrieron pérdidas cuando se conocieron los detalles del caso.

La solicitud de convertir el proceso en una demanda colectiva todavía debe ser evaluada por el tribunal. Mientras tanto, Nvidia mantiene abierta la investigación independiente sobre las informaciones relacionadas con Huang.

Los principales datos de la reclamación son: