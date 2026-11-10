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Un juez federal de Estados Unidos calificó como un intento de «perturbar» el proceso electoral una demanda del Gobierno de Donald Trump para impedir que se contabilizaran unas 20,000 boletas enviadas por correo en California.

El magistrado David Carter dio por concluido el caso este martes, luego de que el Departamento de Justicia retirara la demanda contra el estado y funcionarios electorales, entre ellos Dean Logan, registrador-recorder del condado de Los Ángeles.

La querella buscaba apartar las papeletas de votantes incluidos en listas de personas que supuestamente no eran ciudadanos estadounidenses.

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«Esta demanda intentó perturbar un proceso electoral en curso y generar confusión e incertidumbre, tanto para los votantes como para el personal electoral», escribió Carter en la orden que puso fin al proceso.

Gobierno de Trump buscaba excluir 20,000 boletas

El Departamento de Justicia presentó la demanda el 15 de octubre, cuando la votación en California ya había comenzado.

Para entonces, cientos de miles de papeletas enviadas por correo habían sido devueltas a las oficinas electorales.

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La Administración Trump solicitó que se apartaran unas 20,000 boletas correspondientes a personas señaladas en registros de supuestos no ciudadanos.

El Gobierno argumentó que esas personas podían estar registradas para votar sin tener la ciudadanía estadounidense. La legislación federal prohíbe a los extranjeros votar en las elecciones federales. Sin embargo, la inclusión de un nombre en una lista de posibles no ciudadanos no demuestra por sí sola que esa persona sea inelegible.

La precisión de los registros utilizados por las autoridades federales se convirtió en uno de los principales puntos de discusión. La oficina electoral del condado de Los Ángeles revisó unos 200 casos incluidos en la lista y determinó que una parte considerable de esas personas aparentemente había nacido en Estados Unidos. Las autoridades federales cuestionaron los resultados de esa revisión.

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Funcionarios electorales de otros condados también reportaron problemas con los datos, incluidos nombres de personas que aparentemente no residían en esas demarcaciones o que no figuraban como votantes registrados.

Los principales hechos del proceso judicial fueron:

15 de octubre: el Gobierno presentó la demanda contra California.

el Gobierno presentó la demanda contra California. 20,000 boletas: cantidad que buscaba excluir del conteo.

cantidad que buscaba excluir del conteo. 28 de octubre: el juez David Carter rechazó la solicitud federal de intervención.

el juez David Carter rechazó la solicitud federal de intervención. Tribunal de Apelaciones: un panel del Noveno Circuito rechazó la petición de emergencia.

un panel del Noveno Circuito rechazó la petición de emergencia. 2 de noviembre: la Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno.

la Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno. 6 de noviembre: el Departamento de Justicia solicitó retirar la demanda.

el Departamento de Justicia solicitó retirar la demanda. 10 de noviembre: el juez cerró el caso.

Corte Suprema rechazó petición del Gobierno

El retiro de la demanda se produjo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una solicitud de emergencia del Gobierno para bloquear el conteo de las papeletas.

La Administración Trump había acudido al máximo tribunal después de recibir fallos desfavorables de Carter y del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

En su decisión del 28 de octubre, Carter consideró que la solicitud federal probablemente contravenía principios constitucionales. El juez señaló que los estados y el Congreso tienen competencias sobre la administración de las elecciones, mientras que el Gobierno federal no puede imponer unilateralmente cambios de ese tipo durante un proceso electoral en curso.

El magistrado también advirtió que apartar las papeletas podía afectar a ciudadanos elegibles y generar confusión entre los votantes y los trabajadores electorales.

Ambos tribunales rechazaron la petición federal al considerar que la Constitución estadounidense otorga a los estados autoridad sobre la administración de sus procedimientos electorales.

El Noveno Circuito confirmó el rechazo en una decisión dividida. Dos jueces respaldaron la negativa a conceder la medida de emergencia, mientras que uno expresó su desacuerdo y consideró que el Gobierno tenía un interés legítimo en impedir que personas sin ciudadanía votaran.

Justicia retiró la demanda tras las elecciones

El Departamento de Justicia solicitó cerrar el caso el 6 de noviembre, tres días después de las elecciones de medio mandato celebradas el 3 de noviembre.

La institución explicó que ya no podía obtener la medida que había solicitado. Para entonces, las papeletas cuestionadas habían sido procesadas y mezcladas con los demás votos, por lo que resultaba imposible separarlas.

La solicitud federal también contemplaba una audiencia para el 13 de noviembre, en la que se examinaría la fiabilidad de la lista y la metodología utilizada para identificar a los presuntos no ciudadanos. El retiro de la demanda dejó sin efecto esa audiencia.

Con el cierre del caso, el Gobierno de Trump sufrió un revés judicial en su intento de apartar las 20,000 boletas cuestionadas del conteo electoral en California.

No obstante, el Departamento de Justicia indicó que continuará sus esfuerzos para investigar posibles violaciones de las leyes electorales y revisar los registros de votantes. Por tanto, el retiro de esta demanda no supone el fin de las acciones federales relacionadas con el tema.