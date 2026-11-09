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El petróleo registra una fuerte caída este lunes, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considerara poco probable ordenar nuevos ataques contra Irán. Las expectativas de una salida diplomática al conflicto redujeron la preocupación de los mercados por posibles interrupciones en el suministro de crudo.

A las 17:30, el barril de petróleo Brent del Mar del Norte perdió un 6,4 %, hasta situarse en 91,99 dólares para entrega en enero. Se trata de su nivel más bajo desde el 31 de agosto.

Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó un 5,2 %, hasta los 86,09 dólares por barril, con entrega en diciembre.

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La caída se produce después de que el Brent registrara un descenso del 16 % durante la semana pasada. Esta fue su mayor pérdida semanal desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

Expectativas de diálogo presionan los precios

Donald Trump considera poco probables nuevos ataques contra Irán mientras avanzan las negociaciones para poner fin al conflicto.

Trump declaró el domingo que considera muy improbable ordenar nuevos ataques contra Irán mientras continúen las negociaciones para poner fin al conflicto.

Sus declaraciones aumentaron las expectativas de una desescalada en Medio Oriente y presionaron los precios del petróleo. Sin embargo, los incidentes contra embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz mantienen la preocupación por la seguridad del transporte marítimo.

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“El petróleo sigue cotizando a la baja ante las esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, más que ante señales concretas de progreso”, explicó a Reuters Ole Hansen, analista de Saxo Bank

Giovanni Staunovo, analista de UBS, también destacó que la debilidad del mercado físico y los elevados flujos de salida de petróleo desde Medio Oriente contribuyen a la caída de los precios.

Elecciones en EE. UU. también influyen en el mercado

Los resultados de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos también forman parte de los factores que observan los operadores.

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La derrota republicana podría aumentar la presión política interna sobre Trump para limitar la participación estadounidense en el conflicto con Irán. Esta interpretación ha contribuido a las expectativas de una posible reducción de las tensiones.

Sin embargo, Tim Waterer, analista jefe de KCM Trade, advirtió que el mercado todavía espera determinar si los resultados electorales provocarán un cambio duradero en la política de Trump o si representan únicamente un ajuste temporal en su discurso.

La oferta abundante convive con riesgos de suministro

A las expectativas de una desescalada se suma la posibilidad de que la oferta mundial de petróleo supere la demanda.

Un informe de JPMorgan, publicado el viernes, estimó que el excedente alcanzó los 1,1 millones de barriles diarios en septiembre. El banco proyectó que aumentaría a 1,4 millones en octubre.

Entre los factores que explican esta tendencia figuran la recuperación de los flujos petroleros desde Medio Oriente, el aumento de la producción en otros países y la debilidad de la demanda.

Mientras tanto, los hutíes, aliados de Irán, reivindicaron un ataque perpetrado el domingo contra las oficinas de Saudi Aramco en Riad.

Aunque los precios del Brent y el WTI se mantienen por debajo de los 100 dólares, los analistas advierten que el mercado continúa expuesto a la incertidumbre. Los reportes de ataques contra embarcaciones en la región mantienen latente el riesgo de interrupciones en el suministro.