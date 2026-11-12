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Nueva York, Estados Unidos. Al menos dos personas murieron y otras 17 resultaron heridas este miércoles tras el derrumbe de un edificio de tres plantas en el distrito de Brooklyn, en Nueva York, mientras los equipos de emergencia mantienen un amplio operativo para localizar a posibles desaparecidos.

Entre los lesionados se encuentran siete menores de edad, mientras que cuatro de los afectados permanecen en estado crítico, de acuerdo con las informaciones ofrecidas por las autoridades durante una rueda de prensa.

La jefa del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, informó que, de los 17 heridos, cuatro se encuentran en estado crítico, doce permanecen estables y el restante corresponde a un bombero que sufrió heridas leves durante las labores de emergencia.

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Estado de los heridos

La funcionaria advirtió que el balance de víctimas podría aumentar a medida que avancen las operaciones, debido a que todavía existe la posibilidad de encontrar a otras personas atrapadas bajo los restos de las estructuras.

«Puede haber más personas (atrapadas) a medida que avance este operativo», expresó Bonsignore al referirse a las dificultades que enfrentan los rescatistas para determinar cuántas personas se encontraban en los inmuebles al momento del incidente.

Despliegan más de 250 rescatistas

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El derrumbe ocurrió alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando el edificio de tres plantas, ubicado en Brooklyn, se vino abajo mientras varios residentes se encontraban en su interior.

La estructura también colapsó sobre un edificio en construcción que se encontraba en las proximidades, atrapando a varias personas que estaban en esa edificación y ampliando la magnitud de las operaciones de rescate.

Ante la situación, más de 250 integrantes del personal de emergencias fueron desplegados en el área afectada, con el apoyo de una unidad canina que participa en la búsqueda de posibles sobrevivientes entre los escombros.

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Entre los principales detalles ofrecidos por las autoridades sobre el incidente figuran:

Dos personas fallecidas: es el balance mortal confirmado hasta el momento.

17 personas heridas: entre ellas siete menores de edad.

Cuatro lesionados críticos: doce permanecen estables y un bombero sufrió heridas leves.

Más de 250 rescatistas: participan en las operaciones de búsqueda y asistencia.

Una unidad canina: fue incorporada al operativo para localizar posibles personas atrapadas.

Bonsignore explicó que las labores podrían prolongarse durante varias horas, debido a las condiciones en que quedaron las estructuras y a la necesidad de avanzar cuidadosamente en la remoción de los materiales desprendidos.

«Va a ser largo«, manifestó la responsable del Departamento de Bomberos al describir el operativo.

Las imágenes difundidas en las redes sociales del organismo muestran la magnitud del derrumbe, con una extensa acumulación de escombros en el área afectada. En las fotografías y videos se observa a los equipos de emergencia trabajando entre los restos de la construcción, con la asistencia de excavadoras para retirar los materiales que quedaron dispersos tras el colapso.

Mientras continúan las operaciones, las autoridades mantienen la atención sobre la posibilidad de que el número de víctimas y afectados cambie conforme los rescatistas logren acceder a otras partes de las estructuras.

Estructura afectada por el derrumbe de un edificio en Nueva York.

Investigan las causas del colapso

Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué provocó el derrumbe del edificio de tres plantas. La causa del incidente permanece bajo investigación, por lo que todavía no se han ofrecido detalles concluyentes sobre las circunstancias que ocasionaron el desplome.

Los organismos de emergencia continúan concentrados en las labores de búsqueda, la evaluación de las condiciones del lugar y la localización de posibles personas desaparecidas.

El suceso ocurre después de otra tragedia registrada recientemente en el mismo distrito de Brooklyn. El pasado jueves, seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas durante un aparatoso incendio que afectó una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park.

Ambos acontecimientos han dejado un saldo de víctimas mortales y personas lesionadas en distintas zonas de Brooklyn en menos de una semana.

En el caso del derrumbe ocurrido este miércoles, las autoridades mantienen activo el operativo y no descartan que el número de afectados pueda aumentar. La prioridad de los equipos desplegados es localizar a cualquier persona que permanezca atrapada y completar las labores de rescate, mientras avanza la investigación para determinar las causas del colapso.

EFE