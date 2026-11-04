Demócratas retienen dos escaños clave en Florida pese a nuevo mapa electoral

Los demócratas Jared Moskowitz y Kathy Castor conservaron dos escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Florida, pese a competir en distritos modificados por el nuevo mapa electoral impulsado por los republicanos.

Moskowitz derrotó al republicano Scott Singer en el distrito 25, según las proyecciones de CNN y NBC. Con más del 96 % de los votos escrutados, superaba el 51 % de los sufragios y aseguró un tercer mandato en la Cámara Baja.

El congresista enfrentó una circunscripción rediseñada para incorporar zonas con mayor inclinación republicana. Antes, el distrito incluía varias áreas urbanas del condado de Broward. Tras la modificación, sumó sectores del sur de Palm Beach y otras comunidades conservadoras.

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Por su parte, Kathy Castor también retuvo su puesto en el distrito 14, ubicado en la bahía de Tampa. La demócrata se impuso al republicano Mike Beltrán, de acuerdo con las proyecciones de CBS y The Washington Post.

Castor, quien lleva casi dos décadas en el Congreso, afrontó una de sus campañas más difíciles. El nuevo trazado electoral redujo a aproximadamente un tercio el electorado que representaba anteriormente y añadió zonas de tendencia republicana.

El costo de vida marcó las campañas

En ambos distritos, los cambios en el mapa electoral elevaron la competencia entre demócratas y republicanos.

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La campaña en Florida estuvo marcada por el encarecimiento del costo de la vida, el aumento de los seguros de vivienda tras las temporadas de huracanes y las diferencias sobre inmigración y derechos reproductivos.

Castor buscó mantener el respaldo de los votantes latinos. Para ello, destacó propuestas relacionadas con los precios de los medicamentos y la protección de la cobertura sanitaria para las familias trabajadoras.

Florida mantiene su inclinación republicana

Florida se ha consolidado como un estado favorable al Partido Republicano. Donald Trump ganó allí las tres elecciones presidenciales en las que ha participado como candidato.

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Antes de estos comicios, los republicanos tenían una ventaja de 20 escaños en la delegación estatal de la Cámara de Representantes. Los demócratas contaban con siete puestos y había uno vacante.

A nivel nacional, los demócratas buscan recuperar el control de la Cámara Baja. Una mayoría opositora limitaría el margen de acción legislativa de Trump durante la segunda mitad de su mandato.

En las elecciones de medio mandato de este martes, los estadounidenses votaron por los 435 miembros de la Cámara de Representantes, aproximadamente un tercio del Senado y diversos cargos estatales y locales.