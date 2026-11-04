Demócratas necesitan tres escaños para controlar la Cámara Baja

Los demócratas necesitan ganar tres escaños netos en la Cámara de Representantes y cuatro en el Senado para obtener el control del Congreso de Estados Unidos en las elecciones de medio mandato de este martes.

Los comicios definirán la composición del Legislativo durante los dos últimos años del mandato del presidente Donald Trump. También funcionan como una evaluación de su gestión en la Casa Blanca.

Según el agregador de encuestas Decision Desk HQ, los demócratas tienen un 84 % de probabilidades de controlar la Cámara Baja y un 64 % de conquistar el Senado. Estas cifras corresponden a estimaciones del organismo, no a resultados electorales.

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La disputa por la Cámara de Representantes

Los estadounidenses votan para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes. Los republicanos cuentan con una ventaja estrecha en esta instancia.

La composición actual incluye 219 miembros que apoyan a los republicanos, entre ellos un legislador independiente que suele votar con ese partido. Los demócratas tienen 214 representantes y hay dos puestos vacantes.

Para alcanzar la mayoría de 218 escaños, la oposición necesita una ganancia neta de tres puestos.

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El Senado, otro frente electoral

En el Senado también está en juego el control legislativo. Este martes se disputan 35 de los 100 escaños de la cámara.

Los demócratas necesitan conservar los puestos que defienden y conseguir una ganancia neta de cuatro escaños. Entre las contiendas que concentran atención figuran Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas.

Estos estados forman parte de los territorios donde los republicanos enfrentan disputas electorales competitivas. Los sondeos apuntan a un mayor respaldo demócrata en medio de las preocupaciones por la inflación, la guerra de Irán y el impacto de los aranceles.

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Un resultado aún incierto

Aunque varias encuestas reflejan un escenario favorable para los demócratas, los analistas advierten sobre los límites de los sondeos.

En elecciones anteriores, algunas mediciones subestimaron la participación de los votantes que respaldan a Trump. Por eso, el resultado de las contiendas más reñidas será determinante para definir el equilibrio de poder en Washington.