Chris Pappas será el primer hombre abiertamente gay en el Senado de EE. UU.

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El demócrata Chris Pappas ganó las elecciones al Senado por New Hampshire y se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en ocupar un puesto en esa cámara del Congreso estadounidense.
Pappas derrotó al republicano John Sununu, según las proyecciones de las cadenas NBC y CNN. Con este resultado, los demócratas conservarán el escaño que hasta ahora ocupa la senadora Jeanne Shaheen.
Shaheen dejará el Senado después de 18 años de servicio. Pappas asumirá su puesto tras representar a New Hampshire en la Cámara de Representantes desde 2019.
El congresista está casado con un hombre. Durante la campaña, evitó centrar su discurso en su orientación sexual y enfocó sus esfuerzos en conseguir el respaldo de los votantes.
Un hito para la representación LGTBIQ+
La elección de Pappas representa un nuevo avance en la representación de la comunidad LGTBIQ+ en el Senado estadounidense.
En 2012, la demócrata Tammy Baldwin, de Wisconsin, se convirtió en la primera persona abiertamente LGTBIQ+ elegida para esa cámara. Sin embargo, Pappas será el primer hombre abiertamente gay en llegar al Senado.
En la Cámara de Representantes, Barney Frank, demócrata de Massachusetts, fue uno de los primeros legisladores en hacer pública su homosexualidad, a finales de la década de 1980.
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