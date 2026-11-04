Byron Donalds gana en Florida y será el primer gobernador negro del estado

El republicano Byron Donalds ganó las elecciones a gobernador de Florida y se convirtió en el primer político negro en ocupar ese cargo en el estado.

Donalds derrotó al demócrata David Jolly, según la proyección de Associated Press. El congresista contó con el respaldo del presidente Donald Trump durante la campaña.

El resultado representa un cambio respecto a las elecciones de 2022, cuando el gobernador Ron DeSantis consiguió la reelección con una ventaja cercana a los 20 puntos porcentuales.

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La victoria permitirá a Donalds suceder a DeSantis al frente del Gobierno estatal. El republicano representaba a Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La contienda estuvo marcada por el costo de la vida, los seguros de vivienda y las políticas migratorias. Jolly buscó atraer a votantes de ambos partidos, mientras Donalds defendió la continuidad del Gobierno republicano en Florida.

Con este triunfo, el Partido Republicano conserva la gobernación de un estado que ha respaldado a Trump en las últimas tres elecciones presidenciales.