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Las autoridades de Carolina del Sur informaron que un bebé de 11 meses sobrevivió después de permanecer enterrado vivo durante aproximadamente 24 horas dentro de una jaula para perros.

El sheriff del condado de Lexington, Jay Koon, explicó que los equipos de búsqueda encontraron al pequeño Koah Sharpe con vida, debajo de tierra y en condiciones críticas.

«Enterrado vivo, aferrándose a la vida y llorando», describió Koon durante una rueda de prensa celebrada el martes 10 de noviembre.

El bebé estaba dentro de una jaula para perros envuelta en una toalla. Según el sheriff, las bajas temperaturas durante la noche pudieron influir en su supervivencia.

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«Muchas cosas jugaron a favor de Koah, y el buen Dios veló por él durante las últimas 24 horas», expresó el funcionario.

La desaparición del bebé

Michael Comer, padre de bebé

La búsqueda comenzó después de que el pequeño desapareciera mientras estaba bajo el cuidado de su padre, Michael Comer.

Según la explicación del sheriff, la madre dejó al niño con Comer durante la tarde del lunes 9 de noviembre para realizar algunas diligencias.

Sin embargo, cuando otro cuidador llegó posteriormente a la vivienda, ninguno de los dos estaba allí.

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Las primeras pistas sobre Comer

La Policía recibió el aviso cerca del mediodía e inició las labores de búsqueda. Los agentes encontraron algunas pertenencias del bebé en la vivienda del padre de Comer, quien residía cerca, pero no localizaron al niño.

Detienen al padre por presunto allanamiento

Durante la investigación, las autoridades obtuvieron grabaciones de vídeo que, según explicaron, mostraban a Comer desplazándose por la ciudad en vehículos de otras personas, sin el bebé.

Posteriormente, los agentes lo localizaron en una dependencia de una vivienda y lo arrestaron la noche del lunes.

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La detención se produjo por un presunto delito de robo con allanamiento. Cuando fue localizado, el pequeño no estaba con él.

Unos 100 agentes participaron en la búsqueda

Alrededor de 100 efectivos de seguridad pública participaron en el operativo para encontrar al bebé.

Los equipos identificaron una zona cercana a la vivienda del padre de Comer, donde observaron paja de pino y tierra aparentemente removida.

Mientras delimitaban el terreno y comenzaban a excavar, escucharon el llanto del pequeño.

«Mientras la sondeaban, delimitaban el área y empezaban a cavar, se podía oír llorar al pequeño Koah», relató el sheriff.

Investigación continúa abierta

Las autoridades todavía no han establecido qué motivó los hechos.

Koon indicó que existían algunos problemas entre la madre, el niño y Comer, aunque no ofreció detalles adicionales.

El sheriff también adelantó que el padre podría enfrentar nuevos cargos conforme avance la investigación.

La supervivencia del bebé ha conmocionado a la comunidad de Carolina del Sur. Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que fue enterrado.