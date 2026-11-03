Astronautas estadounidenses votan desde el espacio

Tres astronautas estadounidenses que se encuentran en la Estación Espacial Internacional (EEI) ejercieron este martes su derecho al voto en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos.

El astronauta Anil Menon informó sobre la participación de la tripulación a través de sus redes sociales. Según explicó, los tres completaron una papeleta electrónica y la enviaron de forma segura a las autoridades electorales.

«¡Incluso puedes votar desde el espacio!», expresó Menon al compartir un video en el que mostró cómo realizó el proceso desde su ordenador.

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El astronauta utilizó su habitación como cabina electoral. En el video también lució un broche con el mensaje «He votado».

¿Quiénes votaron desde la órbita?

Además de Menon, los otros dos estadounidenses en la estación espacial son Jessica Watkins y Luke Delaney.

Menon forma parte de la misión rusa Soyuz MS-29. Llegó al laboratorio orbital el pasado 14 de julio.

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Por su parte, Watkins y Delaney integran la misión Crew-13 de SpaceX, que despegó de la Tierra el 1 de octubre.

¿Cómo votan los astronautas desde el espacio?

La NASA facilita el voto desde la órbita mediante su Programa de Navegación y Comunicación Espacial (SCaN).

Este mecanismo permite que los astronautas soliciten y completen papeletas de voto en ausencia o anticipado. Para ello, coordinan el proceso con la oficina electoral del condado donde están registrados.

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Una vez completada, la papeleta viaja mediante la red de comunicaciones que la agencia utiliza para mantener contacto con la tripulación.

Luego, la NASA la transfiere al secretario del condado correspondiente.

La agencia también protege la confidencialidad del proceso. Para ello, cifra la papeleta y limita el acceso al astronauta y al funcionario electoral responsable.

Elecciones de medio mandato en Estados Unidos

La votación de este martes definirá los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado.

Los estadounidenses también eligen gobernadores en 36 estados, además de otros cargos estatales y locales.

Los resultados determinarán la composición del Congreso durante los dos últimos años del segundo mandato del presidente Donald Trump.