Las encuestas favorecen a los demócratas en elecciones intermedias

Las últimas encuestas antes de las elecciones de este martes en EE.UU. auguran un gran vuelco a favor de los demócratas en las elecciones intermedias, con ventajas incluso en bastiones republicanos, y la posibilidad de que Donald Trump inicie la segunda mitad de su presidencia con un Legislativo hostil.

El sondeo más reciente de The New York Times y el instituto Siena estima que los republicanos perderán las contiendas al Senado en Míchigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska, mientras que Iowa se mantiene aún sin ganador claro.

Los demócratas defienden el escaño de Míchigan, mientras que los otros seis están en manos republicanas. Una victoria demócrata en Texas sería la primera en una elección al Senado por ese estado desde 1988, en Kansas supondría la primera desde 1932.

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Las elecciones más caras

Para recuperar la mayoría en la Cámara Alta, los demócratas necesitan retener todos sus escaños y arrebatar al menos cuatro más a los republicanos en una campaña electoral encarnizada que ya ha roto récords como la más cara en la historia del país.

El Partido Republicano llega a estas elecciones de medio mandato lastrado por la insatisfacción ante el alto costo de la vida, la subida en los precios de los alimentos y los combustibles, la guerra en Irán y la impopularidad de Trump.