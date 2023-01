Santo Domingo, RD. – En TikTok recientemente se ha viralizado un clip de un hombre que estando en el altar con su prometida, aseguró que estaba obligado a casarse.

La grabación la publico el usuario @davidfacha13 y no especifica el lugar donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, por la forma de hablar de las personas se puede identificar que sucedió en Sudamérica.



El video comienza con una pareja en el altar de una iglesia, ahí el sacerdote cuestionó a los novios: “¿vienen a contraer matrimonio sin ser obligados libre y voluntariamente?”. El hombre en ese momento le contestó, tímidamente, que “no”.



Su respuesta es una sorpresa para la novia y un familiar de la pareja, pues en ese momento no podían creer lo que el hombre estaba diciendo. Luego, el sacerdote comentó: “no, yo le pregunté a él, no le enseñes” y tras ello volvió a preguntar “¿Estás viniendo obligado a casarte?”, y el hombre respondió: “sí”.



El religioso sorprendido comentó: “Oh, que capo. Obligado, no hay matrimonio si estás obligado. Sí, aquí lo vamos a terminar”. Después, el sacerdote le preguntó a la mujer: “estás libre. Vienes a casarte libre y voluntariamente” y ella respondió “sí”.

Para aligerar el ambiente, el padre comenzó hablar en lengua quechua, la cual es utilizada en algunos pueblos de los Andes. Pero confesó que no sabía expresarse bien y continuó su discurso con un acento argentino.



“Contame, che, pibe venís libre a casarte ¿obligado o libre? ¿Sos obligado o libre?”, parece que la broma del padre sirvió para que el hombre se relajara, y respondió que lo hacía de forma libre.

Más de 8.3 millones de reproducciones

El video hasta el momento ha acumulado más de 8.3 millones de reproducciones, más de 200 mil me gusta y cientos de comentarios de los internautas. Los cuales afirman que el novio si estaba obligado a casarse.



“El pedía auxilio y el padre no entendió”, “Hasta el cura lo obligó”, “Que tal y sea cierto que esté obligado y el cura burlándose”, “Le hubiera dicho…parpadea tres veces si vienes obligado…al final hasta a mí me confundió”, se lee en los comentarios.