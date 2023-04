En Haití golpearon y quemaron vivos a 13 pandilleros

Haití.- El hecho violento ocurrido en la capital haitiana el lunes pasado, donde una turba golpeó y quemó vivos a 13 presuntos pandilleros, ha generado preocupación y conmoción. La acción de la multitud evidencia la frustración de la población ante la creciente situación de anarquía y la inseguridad que se vive en Puerto Príncipe desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.

Según la Policía Nacional de Haití, los hombres lo detuvieron en un minibús que registraron en busca de contrabando y donde se les encontraron armas. Sin embargo, no se ha explicado cómo lograron salir de la custodia policial por la turba. Un testigo del hecho, identificado como Edner Samuel, relató a The Associated Press que a los presuntos pandilleros lo golpearon y apedrearon antes de quemarlos vivos con neumáticos y gasolina.

Este hecho no es aislado en la zona, ya que se reportó que en la zona aledaña de Turgeau, la policía había matado a seis presuntos pandilleros en una balacera y que residentes del área habían quemado sus cuerpos en un lugar céntrico. Sin embargo, estas versiones no han sido verificadas de manera independiente.

Secuestro de los misioneros estadounidenses

Las autoridades señalan que los sospechosos pertenecían a la pandilla Kraze Barye, liderada por Vitel’Homme Innocent, quien está acusado de haber ayudado a secuestrar a 17 misioneros estadounidenses en octubre de 2021 y estar relacionado con el asesinato del presidente Moïse.

La situación de inseguridad en la capital haitiana es cada vez más preocupante, con grupos delictivos que han tomado el control de gran parte de la ciudad.

Un enfrentamiento entre pandilleros en la comunidad de Kanapevè, Haití 🇭🇹 se convirtió en tragedia cuando lugareños apedrearon y quemaron a 10 pandilleros. pic.twitter.com/jqFRGwPfOQ — David Ordaz (@david_ordaz) April 25, 2023

Lo que tienes que saber sobre la crisis económica y social en Haití

Haití es un país ubicado en el Caribe que ha enfrentado una serie de crisis económicas y sociales en los últimos años. La combinación de una serie de factores ha llevado a una situación muy difícil para la población, que se ha visto afectada por altos niveles de pobreza, inseguridad y violencia.

La situación económica en Haití ha sido muy precaria durante décadas, con altos niveles de desempleo, una tasa de inflación elevada y una falta de inversión en infraestructura básica. La economía del país depende en gran medida de la agricultura, pero la falta de tecnología, la escasez de recursos y los desastres naturales han afectado seriamente la producción y la comercialización de productos agrícolas.

Además, Haití ha sufrido una serie de desastres naturales en los últimos años, incluyendo terremotos, huracanes y tormentas tropicales, que han dejado a la población en una situación aún más precaria. Estos desastres han destruido la infraestructura del país, incluyendo viviendas, carreteras y servicios básicos, lo que ha dificultado aún más la recuperación económica y social.

La crisis económica y social en Haití también se ha visto exacerbada por la inestabilidad política y la corrupción. La falta de un liderazgo estable desde la muerte del presidente Moïse y la corrupción generalizada han afectado seriamente la capacidad del gobierno para abordar los problemas económicos y sociales del país.