En ataques israelíes mueren ocho gazatíes, incluido un niño y 5 policías

Gaza.– El Ejército israelí mató este domingo en varios ataques aéreos a al menos ocho gazatíes, incluido un niño de tres años y cinco agentes de Policía, según confirmaron fuentes médicas y rescatistas de la Defensa Civil.

En un bombardeo aéreo cercano al centro comercial Taj Mall, al oeste de la ciudad de Gaza, murieron esta mañana tres personas, entre ellas un niño de tres años identificado como Mohamed Awies, según una fuente del Hospital Shifa que recibió los cuerpos.

Además, en otro ataque de un dron israelí contra la sureña Al Mawasi, en Jan Yunis, cinco miembros de la Policía palestina murieron, según confirmó el ministerio del Interior en un comunicado, mientras llevaban a cabo «una operación contra un traficante de drogas», de acuerdo con fuentes locales.