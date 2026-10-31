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Arrestan a siete empleados de Disney y Universal por delitos sexuales en Florida

Un operativo encubierto contra la explotación sexual y la trata de personas terminó con 281 personas arrestadas en el condado de Polk, Florida, Estados Unidos. Entre los detenidos figuran 17 empleados de parques temáticos y complejos turísticos de la zona, siete de ellos señalados como presuntos depredadores sexuales de menores. La intervención, coordinada por la […]

Ruth Salcedo
Operativo policial contra delitos sexuales y trata de personas en Florida.
Las autoridades de Florida reportaron 281 arrestos durante una operación de siete días en el condado de Polk. Foto / X @PolkCoSheriff
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Un operativo encubierto contra la explotación sexual y la trata de personas terminó con 281 personas arrestadas en el condado de Polk, Florida, Estados Unidos. Entre los detenidos figuran 17 empleados de parques temáticos y complejos turísticos de la zona, siete de ellos señalados como presuntos depredadores sexuales de menores.

La intervención, coordinada por la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, se extendió durante siete días. Las autoridades buscaban identificar a personas que intentaban concertar encuentros sexuales ilegales con menores de edad, así como detectar posibles situaciones de explotación y trata de personas.

Empleados de Disney y Universal entre los detenidos

El sheriff Grady Judd informó que 17 de los arrestados tenían vínculos laborales con parques temáticos o complejos turísticos de la zona. Entre ellos se encontraban trabajadores de Walt Disney World y Universal Studios.

De acuerdo con los datos divulgados sobre el operativo, 13 de los detenidos trabajaban para Disney World y otros cuatro tenían vínculos laborales con Universal Studios. Siete de esos 17 empleados fueron identificados como presuntos depredadores sexuales de menores.

Judd expresó preocupación por la presencia de personas que supuestamente buscaban cometer delitos sexuales contra niños y adolescentes. También destacó la importancia de que los padres supervisen las actividades de sus hijos en internet.

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Operativo dejó 281 arrestos

La operación, denominada Polk Around and Find Out II, concluyó con 281 personas detenidas. De ese total, 239 arrestos estuvieron relacionados con delitos de prostitución, mientras que 31 correspondieron a personas señaladas como presuntos depredadores sexuales de menores.

Los otros 11 casos estuvieron vinculados con diferentes delitos, según el balance de las autoridades.

Durante las investigaciones también localizaron a 11 posibles víctimas de trata de personas. Estas recibieron ofrecimientos de asistencia por parte de organizaciones y otras dependencias.

Entre los detenidos figuran un entrenador y un militar

Entre las personas arrestadas se encuentra Rashion Crayton, entrenador de fútbol juvenil que dirigía un equipo integrado por menores de entre 11 y 14 años.

También figura Dang Thai, integrante en servicio activo de la Marina de Estados Unidos, quien estaba asignado en Jacksonville, Florida.

Otro de los detenidos es Eric Raymond, agente del sheriff del condado de Orange que trabajaba como oficial de recursos escolares en una escuela primaria. Sin embargo, su arresto estuvo relacionado con una investigación sobre servicios de prostitución.

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