Arrestan a siete empleados de Disney y Universal por delitos sexuales en Florida

Un operativo encubierto contra la explotación sexual y la trata de personas terminó con 281 personas arrestadas en el condado de Polk, Florida, Estados Unidos. Entre los detenidos figuran 17 empleados de parques temáticos y complejos turísticos de la zona, siete de ellos señalados como presuntos depredadores sexuales de menores.

La intervención, coordinada por la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, se extendió durante siete días. Las autoridades buscaban identificar a personas que intentaban concertar encuentros sexuales ilegales con menores de edad, así como detectar posibles situaciones de explotación y trata de personas.

Empleados de Disney y Universal entre los detenidos

El sheriff Grady Judd informó que 17 de los arrestados tenían vínculos laborales con parques temáticos o complejos turísticos de la zona. Entre ellos se encontraban trabajadores de Walt Disney World y Universal Studios.

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De acuerdo con los datos divulgados sobre el operativo, 13 de los detenidos trabajaban para Disney World y otros cuatro tenían vínculos laborales con Universal Studios. Siete de esos 17 empleados fueron identificados como presuntos depredadores sexuales de menores.

Judd expresó preocupación por la presencia de personas que supuestamente buscaban cometer delitos sexuales contra niños y adolescentes. También destacó la importancia de que los padres supervisen las actividades de sus hijos en internet.