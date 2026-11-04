Demócratas retienen escaños del Senado en estados clave de la costa este

Los demócratas retuvieron este martes varios escaños del Senado en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Las primeras proyecciones favorecen al partido en seis estados de la costa este, donde los colegios electorales cerraron más temprano.

Según las proyecciones de Associated Press (AP) y la cadena CNN, los demócratas ganaron en Virginia, Massachusetts, Delaware, Nueva Jersey, Rhode Island e Illinois. Estos triunfos estaban dentro de lo previsto por las encuestas, que daban ventaja al partido en esos territorios.