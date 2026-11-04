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Demócratas retienen escaños del Senado en estados clave de la costa este

Los demócratas retuvieron este martes varios escaños del Senado en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Las primeras proyecciones favorecen al partido en seis estados de la costa este, donde los colegios electorales cerraron más temprano. Según las proyecciones de Associated Press (AP) y la cadena CNN, los demócratas ganaron en Virginia, Massachusetts, […]

Ruth Salcedo
Demócratas retienen escaños del Senado en varios estados durante las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.
Los demócratas obtuvieron victorias proyectadas en varios estados de la costa este de Estados Unidos.
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Los demócratas retuvieron este martes varios escaños del Senado en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Las primeras proyecciones favorecen al partido en seis estados de la costa este, donde los colegios electorales cerraron más temprano.

Según las proyecciones de Associated Press (AP) y la cadena CNN, los demócratas ganaron en Virginia, Massachusetts, Delaware, Nueva Jersey, Rhode Island e Illinois. Estos triunfos estaban dentro de lo previsto por las encuestas, que daban ventaja al partido en esos territorios.

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Impulso demócrata en Georgia

Antes de estos resultados, los medios de comunicación también proyectaron la victoria del senador demócrata Jon Ossoff en Georgia. Su triunfo representa un resultado importante para el partido, que busca recuperar el control del Senado, actualmente en manos de los republicanos.

Para conseguir la mayoría en la Cámara Alta, los demócratas necesitan ganar al menos cuatro de los seis escaños que disputan los republicanos. Las contiendas se desarrollan en Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas.

EFE

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