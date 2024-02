Elon Musk declara la guerra al imperio Disney desde su red social

El magnate Elon Musk, propietario de la red social X, Tesla y SpaceX, ha declarado la guerra a Walt Disney Co a golpe de mensajes difundidos desde su plataforma online de comunicación, luego de que la compañía de comunicación violara los criterios de contratación de su personal.

En las últimas horas, el empresario ha anunciado su voluntad de financiar las querellas de empleados del grupo de medios que se sientan perjudicados. Esto, debido a los criterios de contratación de la compañía de contenidos audiovisuales.

«Si fuiste discriminado por Disney y sus subsidiarias, simplemente responde a esta publicación para recibir apoyo legal», ofrece Musk.

El empresario dirige ahora su mirada hacia casi una veintena de cabeceras que, en su opinión, practican políticas contrarias a los derechos humanos. En su andanada contra Disney, Musk también comparte un documento que, según describe el empresario, «acaba de recibir de una fuente anónima desde Disney. ¡es racismo y sexismo obligatorio e institucionalizado». El desafío Musk a los propietarios de Marvel ya se verbalizó a finales del año pasado. Esto, cuando el segundo hombre más rico del mundo decidió eliminar la aplicación de Disney de todos los Tesla.

Requerimientos que deben cumplir los empleados de Disney

En el referido documento, Disney exige a sus empleados el cumplimiento de, al menos tres, de las siguientes cinco áreas en materia de estándares de pantalla. Así la mitad o más de los personajes recurrentes deben proceder de grupos subrepresentados, porcentaje que también afecta a personajes secundarios. Asimismo, los actores o la temática o narrativa representada, tanto de forma puntual como episódica.

Respecto a otros parámetros, Disney requiere que el 50% o más del productor o coproductores, así como de los equipos de guionistas, también se encasillen en estos colectivos de baja representación. Además, se invita a que el director de casting pertenezca a un grupo subrepresentado y no haya trabajado anteriormente en algún programa de Disney en ese cometido. De la misma forma, se incentiva la «promoción de un grupo subrepresentado a un rol laboral que constituya una progresión profesional para, al menos un miembro del personal de redacción». Entre los mismos criterios se propone «el aumento sustancial, año tras año, en los miembros de los grupos subrepresentados, de directores y redactores».

Musk le declara la guerra a Disney

La batalla de Elon Musk contra Disney también da continuidad al apoyo del multimillonario a la actriz Gina Carano. Esto, tras su exclusión de la serie Mandalorian en 2021, presuntamente tras la publicación de tuits en apoyo del partido republicano de los Estados Unidos. Entre otras compensaciones, la estrella de la pantalla reclama 75.000 dólares por daños y perjuicios. Del mismo modo, la reincorporación a la serie por orden judicial.

En este sentido, uno de los empleados de Musk, Joe Benarroch, responsable del área comercial de la red social, mostró la disposición de X de proporcionar «apoyo financiero a la demanda de Gina Carano, permitiéndole reivindicar sus derechos de libertad de expresión en X y la capacidad de trabajar sin intimidación, acoso o discriminación».

El pasado martes, Carano expresó su «más profunda gratitud a @ElonMusk y @X por darme la oportunidad de sacar a la luz mi caso». Según expuso la actriz, «después de 20 años de construir una carrera desde cero, y durante el régimen del ex CEO de Disney, Bob Chapek, Lucasfilm hizo esta declaración en Twitter, despidiéndome de The Mandalorian: «Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son abominables e inaceptables».

Mensajes difamatorios

Ante la anterior declaración, Carano señala que «nada podría estar más lejos de la verdad. La verdad es que estaba siendo perseguido por todo lo que publiqué en cada publicación que me gustó porque no estaba en línea con la narrativa aceptable de la época. Mis palabras fueron constantemente retorcidas para satanizarme y deshumanizarme como un extremista de derecha alternativa. Fue una campaña de difamación de acoso destinada a silenciar, destruir y convertirme en un ejemplo». Carano también explica: «ni siquiera use un lenguaje agresivo. Compartí citas, imágenes, memes que invitaban a la reflexión y de vez en cuando usé mis propias palabras, no con agresión, sino con respeto y la comedia ocasional para mantener el estado de ánimo claro en tiempos oscuros».

En el mismo mensaje, Carano invita a la audiencia a mirar con sus propios ojos y preguntar: «¿dónde comparé a los republicanos con el pueblo judío en el holocausto? No lo hice. Pregúntate por qué me llamaban racista, ¿había algún mérito detrás de eso o algún historial de ello? No. Mira por qué me llamaron transfóbico, ¿por hacer ruidos de droides de Star Wars? «Beep, bop, boop» obviamente estaba dirigido a los matones en línea y no denigraba de ninguna manera a las personas transgénero».

Respecto al litigio contra Disney, Carano avanza que hace unos meses recibió un correo electrónico de un abogado el cual resultó contratado por X para investigar su historia y muchas otras

Resulta que después de enviarles toda la información que pude reunir estos últimos meses, mis ahora abogados y X creen de todo corazón en mi caso y están avanzando Gina Carano

Con información de: Eleconomista.es