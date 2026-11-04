Texas registra participación récord en elecciones de medio mandato

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Texas cerró este martes sus centros de votación con una alta participación en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos. El condado más poblado del estado registró cifras récord, tanto en el voto anticipado como en la jornada electoral.
En el condado de Harris, más de 1,3 millones de personas habían depositado su voto hasta las 17:00 hora local. De ese total, más de 236.000 acudieron a los centros de votación durante este martes, según informó el Departamento de Elecciones de la localidad.
A esa cifra se suman los 1,08 millones de votos emitidos de manera anticipada. En conjunto, la participación superó el récord anterior del condado, establecido durante las elecciones de medio mandato de 2018.
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Antecedente de la ola azul
Aquellas elecciones, celebradas durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021), fueron conocidas como la «ola azul». En esa jornada, los demócratas lograron importantes victorias que les permitieron recuperar el control de la Cámara de Representantes.
En los comicios de este martes se renueva la totalidad de la Cámara Baja y un tercio del Senado. Los resultados definirán si los republicanos mantienen el control del Congreso o si los demócratas logran frenar la agenda legislativa de Trump.
Disputa por el Senado en Texas
En Texas, la contienda por uno de los dos escaños del estado en el Senado también concentra la atención. El demócrata James Talarico ha encabezado las encuestas y amenaza con poner fin al dominio republicano de ese puesto, que se mantiene desde 1993.
Además, en el sur de Texas se disputan cinco escaños de la Cámara de Representantes. Estas contiendas serán una prueba para medir el respaldo de los votantes latinos, cuyo apoyo fue clave en la victoria de Trump en 2024.
EFE
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