Texas registra participación récord en elecciones de medio mandato

Texas cerró este martes sus centros de votación con una alta participación en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos. El condado más poblado del estado registró cifras récord, tanto en el voto anticipado como en la jornada electoral.

En el condado de Harris, más de 1,3 millones de personas habían depositado su voto hasta las 17:00 hora local. De ese total, más de 236.000 acudieron a los centros de votación durante este martes, según informó el Departamento de Elecciones de la localidad.

A esa cifra se suman los 1,08 millones de votos emitidos de manera anticipada. En conjunto, la participación superó el récord anterior del condado, establecido durante las elecciones de medio mandato de 2018.