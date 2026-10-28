Netanyahu busca seguir en el poder con gobierno de derecha sin árabes

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El primer ministro de Israel y líder del Likud, Benjamín Netanyahu, expresó su intención de formar un gobierno de derecha sin la participación de partidos árabes ni de agrupaciones que considera antisionistas, mientras avanza el escrutinio de las elecciones generales celebradas este martes.
Durante un acto con seguidores en Jerusalén, Netanyahu llamó a esperar los resultados oficiales antes de sacar conclusiones sobre la composición del próximo gobierno. Sin embargo, defendió la posibilidad de mantener una coalición de derecha y agradeció el respaldo de sus aliados políticos.
En su discurso, el mandatario también se refirió a Irán y aseguró que trabajará junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para eliminar de manera definitiva lo que describió como una amenaza para Israel.
La intervención, que duró unos diez minutos, incluyó referencias religiosas y agradecimientos a su esposa, Sara, sus hijos y los integrantes de su coalición. Al concluir, invitó al escenario a miembros del Likud y cantó el himno nacional israelí, HaTikva.
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Avance del escrutinio
Los primeros datos del conteo colocaron al Likud en la primera posición, aunque el procesamiento de los votos todavía estaba lejos de concluir. A las 3:00 de la madrugada, hora local, se habían contabilizado alrededor de 320.800 papeletas correspondientes a 908 centros electorales.
Con un 5,6 % de los votos escrutados, el Likud obtenía el 27,8 %, seguido por Yashar!, del político Gadi Eisenkot, con un 16,3 %. En tercer lugar figuraba la alianza Juntos, integrada por Naftali Bénet y Yair Lapid, con un 9 %.
El recuento podría prolongarse hasta pasado el mediodía del miércoles. Como referencia, los resultados definitivos de las elecciones de 2022 se publicaron alrededor de las 14:00, hora local.
La mayoría parlamentaria, en disputa
Pese a la ventaja inicial del Likud y a las proyecciones de las encuestas a pie de urna, el bloque de Netanyahu no tendría asegurada la mayoría necesaria para gobernar. Por su parte, las fuerzas opositoras podrían obtener más escaños, pero tampoco alcanzarían por sí solas el número requerido.
Este escenario coloca a los partidos árabes en una posición decisiva para las negociaciones políticas, ya que su respaldo podría resultar determinante para una eventual coalición opositora.
La participación electoral alcanzó el 77,7 %, casi ocho puntos porcentuales por encima de la registrada en los comicios de 2022. Según los datos difundidos, se trata del nivel más alto desde 1999, impulsado en parte por un aumento significativo de la participación en las ciudades árabes.
EFE
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