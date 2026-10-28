Netanyahu busca seguir en el poder con gobierno de derecha sin árabes

El primer ministro de Israel y líder del Likud, Benjamín Netanyahu, expresó su intención de formar un gobierno de derecha sin la participación de partidos árabes ni de agrupaciones que considera antisionistas, mientras avanza el escrutinio de las elecciones generales celebradas este martes.

Durante un acto con seguidores en Jerusalén, Netanyahu llamó a esperar los resultados oficiales antes de sacar conclusiones sobre la composición del próximo gobierno. Sin embargo, defendió la posibilidad de mantener una coalición de derecha y agradeció el respaldo de sus aliados políticos.

En su discurso, el mandatario también se refirió a Irán y aseguró que trabajará junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para eliminar de manera definitiva lo que describió como una amenaza para Israel.

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La intervención, que duró unos diez minutos, incluyó referencias religiosas y agradecimientos a su esposa, Sara, sus hijos y los integrantes de su coalición. Al concluir, invitó al escenario a miembros del Likud y cantó el himno nacional israelí, HaTikva.