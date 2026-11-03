Elecciones de medio término en EE.UU.: qué son, qué se elige y por qué importan

Las elecciones de medio término, también conocidas como midterm elections, son unos comicios que se celebran en Estados Unidos cada cuatro años, justo a mitad del período presidencial. En estas votaciones, los ciudadanos eligen a varios representantes y autoridades que ocupan cargos a nivel federal, estatal y local.

A diferencia de las elecciones presidenciales, en las que los estadounidenses escogen al presidente y al vicepresidente, en las elecciones de medio mandato no se elige al presidente. Sin embargo, sus resultados pueden cambiar el equilibrio de poder en el Congreso y tener consecuencias sobre las decisiones del Gobierno.

Este año, estos comicios se celebran el martes 3 de noviembre, cuando se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y una parte del Senado, entre otros cargos.

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¿Qué se elige en las elecciones de medio término?

Uno de los aspectos más importantes de estos comicios es la renovación del Congreso, el órgano encargado de elaborar y aprobar las leyes federales.

El Congreso estadounidense está compuesto por dos cámaras: la Cámara de Representantes y el Senado. Ambas tienen funciones distintas y participan en la aprobación de las leyes.

1. La Cámara de Representantes

En estas elecciones se someten a votación los 435 escaños de la Cámara de Representantes, cuyos integrantes cumplen períodos de dos años.

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Cada estado tiene una cantidad de representantes que depende de su población. Por eso, los estados más poblados cuentan con más escaños que los de menor población.

Los representantes participan en la elaboración de leyes, la aprobación del presupuesto federal y la supervisión de las instituciones del Gobierno.

2. El Senado

También se elige aproximadamente un tercio del Senado, que está integrado por 100 miembros: dos por cada estado.

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A diferencia de los representantes, los senadores cumplen períodos de seis años. Por esa razón, sus escaños se renuevan de manera escalonada y no todos se someten a votación al mismo tiempo.

Para los comicios de 2026, los votantes elegirán 35 senadores: 33 en elecciones regulares y dos en elecciones especiales para completar períodos que quedaron vacantes.

3. Gobernadores y autoridades estatales

Las elecciones de medio término también incluyen cargos que no pertenecen al Gobierno federal.

Este año, los ciudadanos elegirán gobernadores en 36 estados y tres territorios estadounidenses, para un total de 39 contiendas por esos cargos.

Los gobernadores dirigen los gobiernos estatales y tienen responsabilidades en áreas como educación, seguridad, salud y administración de los recursos públicos, de acuerdo con las leyes de cada estado.

Además, se elegirán legisladores estatales, autoridades locales y, en algunos lugares, jueces y otros funcionarios.

¿Por qué son tan importantes?

La importancia de estas elecciones está en que pueden modificar la composición del Congreso y, con ello, la capacidad del presidente para impulsar sus propuestas.

Por ejemplo, si el partido del presidente pierde la mayoría en la Cámara de Representantes o en el Senado, tendrá que negociar con la oposición para conseguir apoyo a sus proyectos.

Esto puede dificultar la aprobación de leyes, presupuestos y otras iniciativas de la Casa Blanca.

También cambia la capacidad del Congreso para supervisar al Gobierno. La Cámara de Representantes puede iniciar investigaciones y ejercer mecanismos de control, mientras que el Senado tiene atribuciones importantes, como confirmar numerosos nombramientos presidenciales, incluidos jueces federales y miembros del gabinete.

Por eso, aunque el presidente no esté en la boleta electoral, el resultado puede influir directamente en la segunda mitad de su mandato.