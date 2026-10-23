El Salvador envía refuerzos a Haití para buscar a cuatro militares desaparecidos

Desde el domingo, integrantes de la GSF, con el apoyo de las fuerzas de seguridad haitianas, mantienen un amplio operativo en la zona. Esto con la finalidad de localizar a los militares.

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Al igual que en los otros dos comunicados divulgados esta semana, la GSF instó a los residentes de Santo y de las comunidades cercanas a evitar las áreas donde se desarrollan las operaciones contra las bandas armadas consideradas responsables del ataque.

Los cuatro salvadoreños desaparecieron luego de que bandas armadas atacaran el vehículo en el que se desplazaban, según la información difundida por la fuerza multinacional.