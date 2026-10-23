El Salvador envía refuerzos a Haití para buscar a cuatro militares desaparecidos

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Un contingente de El Salvador llegó este jueves a Puerto Príncipe, Haití, para apoyar la búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el pasado domingo, tras una emboscada en Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, en las afueras de la capital haitiana.
La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) informó sobre la llegada del contingente mediante un breve comunicado. En el mismo no especificó cuántos efectivos lo integran.
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Desde el domingo, integrantes de la GSF, con el apoyo de las fuerzas de seguridad haitianas, mantienen un amplio operativo en la zona. Esto con la finalidad de localizar a los militares.
Al igual que en los otros dos comunicados divulgados esta semana, la GSF instó a los residentes de Santo y de las comunidades cercanas a evitar las áreas donde se desarrollan las operaciones contra las bandas armadas consideradas responsables del ataque.
Los cuatro salvadoreños desaparecieron luego de que bandas armadas atacaran el vehículo en el que se desplazaban, según la información difundida por la fuerza multinacional.
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