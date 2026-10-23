VIDEO | Bukele envía militares de élite a Haití por soldados desaparecidos

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El Salvador envió militares de fuerzas especiales a Haití para reforzar la búsqueda de cuatro efectivos desaparecidos tras una emboscada de grupos armados en las afueras de Puerto Príncipe.
La llegada del contingente la informó la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), que mantiene operaciones en coordinación con la Policía Nacional de Haití.
Según funcionarios salvadoreños citados por Associated Press (AP), inicialmente llegaron 100 soldados de fuerzas especiales y estaba previsto el envío de otros 100. La GSF no precisó la cantidad de efectivos desplegados.
Cuatro militares desaparecidos
Los cuatro salvadoreños desaparecieron el domingo 18 de octubre, cuando el vehículo blindado en el que se desplazaban sufrió ataques en las inmediaciones de Croix-des-Bouquets.
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De acuerdo con la información difundida por la Fuerza Armada de El Salvador, los militares son técnicos aeronáuticos que forman parte de la Fuerza de Tarea Libertad II y colaboran con la misión internacional en Haití.
El vehículo recibió un ataque con explosivos y se incendió. Sus ocupantes lograron salir, pero posteriormente se perdió comunicación con ellos. El Gobierno haitiano confirmó que los cuatro habían sido secuestrados.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció una operación militar para rescatarlos y exigió que sean entregados con vida y sin daños. Hasta el 23 de octubre, las autoridades no habían informado públicamente sobre su paradero.
Refuerzo en medio de la crisis haitiana
La Fuerza de Supresión de Pandillas se creó para apoyar a las autoridades haitianas frente a la violencia criminal. Su objetivo es alcanzar unos 5,500 efectivos, pero el contingente desplegado todavía estaba por debajo de esa cifra, según AP.
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