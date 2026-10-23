VIDEO | Bukele envía militares de élite a Haití por soldados desaparecidos

El Salvador envió militares de fuerzas especiales a Haití para reforzar la búsqueda de cuatro efectivos desaparecidos tras una emboscada de grupos armados en las afueras de Puerto Príncipe.

La llegada del contingente la informó la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), que mantiene operaciones en coordinación con la Policía Nacional de Haití.

Según funcionarios salvadoreños citados por Associated Press (AP), inicialmente llegaron 100 soldados de fuerzas especiales y estaba previsto el envío de otros 100. La GSF no precisó la cantidad de efectivos desplegados.

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Cuatro militares desaparecidos

Los cuatro salvadoreños desaparecieron el domingo 18 de octubre, cuando el vehículo blindado en el que se desplazaban sufrió ataques en las inmediaciones de Croix-des-Bouquets.