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El rey Felipe VI de España apela a cuidar la democracia

Oviedo (EFE).- El rey Felipe VI de España apeló este viernes a cuidar las formas y las instituciones de la democracia en un compromiso «diario, cívico y exigente» para seguir garantizando la convivencia y la búsqueda del bien común, un ejercicio que, dijo, no se agota en unas elecciones, como las próximas generales del 29 […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
El rey Felipe VI de España apela a cuidar la democracia para garantizar la convivencia
El rey Felipe VI interviene durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 que se celebra este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. EFE/ Ballesteros.
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Oviedo (EFE).- El rey Felipe VI de España apeló este viernes a cuidar las formas y las instituciones de la democracia en un compromiso «diario, cívico y exigente» para seguir garantizando la convivencia y la búsqueda del bien común, un ejercicio que, dijo, no se agota en unas elecciones, como las próximas generales del 29 de noviembre en su país.

El rey recalcó en su discurso en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, en la ciudad de Oviedo (norte de España), que el ejercicio de la democracia requiere tiempo: «No se agota en unas elecciones», como las que España vivirá en un mes, donde los ciudadanos tendrán «la altísima responsabilidad de definir la orientación política» del país.

«La democracia requiere de un compromiso diario, cívico y exigente, de un cuidado de sus formas e instituciones, para seguir garantizando nuestra convivencia, para alumbrar esa búsqueda del bien común que atienda y equilibre del mejor modo posible los legítimos intereses de todos los ciudadanos», agregó el monarca.

Para el jefe de Estado español, la democracia es también un aprendizaje aunque se haya conseguido «mucho» y cimentado una Constitución «capaz de acoger a todos los españoles sin distinción alguna».

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ETIQUETAS:EspañademocraciaRey Felipe VI
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