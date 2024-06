Raptan a Loan, niño de 5 años, en Argentina: Funcionaria, comisario y tío, sospechosos

Corrientes, Argentina. – Se cumplen 11 días de la última vez que fue visto Loan. Un niño de cinco años que desapareció luego de un almuerzo familiar en la provincia de Corrientes, Argentina. Hay seis detenidos que están siendo investigados: una funcionaria municipal y su marido, un exmiembro de la Armada, el tío del pequeño, y el comisario que estuvo a cargo de la búsqueda desde el primer día, entre otros.

Loan Danilo Peña, está desaparecido desde el pasado jueves 13 de junio, cuando salió a buscar naranjas junto a otros menores, su tío y una pareja de amigos. Según declararon los niños Loan se les habría adelantado y pensaban que estaba en su casa, pero nunca llegó. Desde entonces el caso no para de dar giros y sorpresas, pero el pequeño sigue sin aparecer.

José Peña, padre de Loan, habló con la prensa y expresó sus sospechas: “No tengo explicación. Acá no pasa nadie, no hay autos ni camionetas. Ellos cuando vienen dicen que hacen así, pero con mi hijo nunca. Algo no me está cerrando”.

“Es muy raro todo. Loan era muy vivo, no se iba a entregar fácilmente, habla mucho. Acá hay algo raro” señaló Mariano, el hermano mayor del niño. “No descartamos nada, pero yo creo que está sano y salvo. Mi hermanito es muy fuerte”, dijo esperanzado.

Hipótesis que complica a los detenidos

Para los investigadores se trata de un secuestro con fines de trata de persona. Se considera que la funcionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, Carlos Pérez lo habrían raptado. Esto, usando como coartada un almuerzo familiar, y contando con la ayuda del comisario para el rapto del menor. Este último demoró el inicio de la búsqueda, y trabó el proceso centrándose en la hipótesis de la pérdida.

Uno por uno, los detenidos por la desaparición de Loan

Mónica del Carmen Millapi y su marido, Daniel Ramírez, participaron del almuerzo el día de la desaparición, y también habrían ido a recolectar naranjas junto a Loan y su tío Benítez, y otros niños. Los tres adultos mencionados: Benítez, Millapi y Ramírez fueron imputados por el delito de “abandono de persona”.

La funcionaria municipal Victoria Caillava, amiga de la abuela de Loan, y Carlos Pérez, su marido y exmiembro de la Armada, también fueron arrestados luego de que se encontraran rastros de Loan en sus

vehículos.

Finalmente, el último detenido fue Walter Maciel, el comisario que estuvo a cargo de la búsqueda desde el primer día, hoy acusado de encubrimiento por autorizar la salida de la localidad a Caillava y Pérez, solo unas horas después de la desaparición

¿Quién es Loan?

El niño mide 0,90 metros de estatura, pesa 26 kilos, tiene tez trigueña, cabello castaño oscuro y ojos marrones. Además, posee una cicatriz en la cabeza, justo donde tiene un remolino. Al momento de la

desaparición, usaba una remera de fútbol negra, un pantalón y unos botines.

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas del Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de $5 millones para todo aquel que aporte datos certeros de dónde podría estar Loan Danilo Peña, el menor de cinco años que desapareció en Corrientes.

Alerta Sofía activada

La Justicia emitió la Alerta Sofía para promover la búsqueda del menor en todo el país. Se trata de un sistema de alerta de emergencia rápida en Argentina para la búsqueda y localización inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos que se encuentren en “Alto Riesgo Inminente”. Cualquier dato sobre el menor puede aportarse mediante la web del Ministerio de seguridad o a través de la línea gratuita Alerta Sofía al 134.

En Argentina, en el año 2019 se creó el programa “Alerta Sofía”, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y coordinado a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu). La iniciativa está motivada a partir del caso de Sofía Herrera, la niña que desapareció a los 3 años el 28 de septiembre de 2008 en un camping en la ciudad fueguina de Río Grande.

Por: Carlos García Nova.