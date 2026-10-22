El Presidente de Colombia destituye a su ministro del Interior

Bogotá.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cesó este miércoles a Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior tras dos meses en el cargo y nombró en su reemplazo a Alejandro Ordóñez Maldonado, hasta ahora embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

«Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior», anunció el mandatario en un mensaje publicado en X.

La salida de Lara, uno de los ministros estrella de De la Espriella, se produce el mismo día en el que el Gobierno ha tenido que aprobar por decreto el Presupuesto Nacional, después de que un fallo de forma invalidara el aprobado la víspera por las dos cámaras legislativas.

Aunque el mandatario no ha explicado los motivos de la destitución, su cese tiene lugar además en un momento en que el Gobierno afronta dificultades para consolidar una coalición sólida en el Congreso que le permita sacar adelante sus iniciativas legislativas.

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Abogado de profesión, Lara cuenta con una trayectoria de dos décadas en la función pública. Se inició en 2006 como director del Programa Presidencial de Modernización y Lucha contra la Corrupción durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), donde llegó a conocerse con el sobrenombre de ‘zar anticorrupción’.

Fue senador, representante a la Cámara y presidente de esa corporación entre 2017 y 2018. Tras distanciarse del partido Cambio Radical, compitió sin éxito como independiente por la Alcaldía de Bogotá en 2023.

En agosto de 2026, tras la victoria de De la Espriella en las presidenciales, asumió como su ministro del Interior. En seguida se destacó como una de las personas más cercanas al presidente y como uno de los escasos ministros con autorización para hacer declaraciones ante los medios.