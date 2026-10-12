El papa León XIV será operado mañana de un nódulo en el pulmón

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El papa León XIV será hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma este martes al mediodía para ser operado del nódulo que se le descubrió en un pulmón, informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.
Desde la Santa Sede indicaron en las últimas horas que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de «rutina» y anticiparon que el posoperatorio durará una semana.
El Pontífice tuvo este lunes una jornada completa de reuniones, audiencias y citas el lunes, y parecía estar en buena forma, a sólo 24 horas de revelar que se someterá a una operación para extirpar un nódulo pulmonar descubierto durante recientes pruebas médicas.
León, de 71 años, presidió una audiencia con miembros de una organización benéfica con sede en Roma, el Circolo San Pietro. También recibió una donación de ellos. Habló con una voz fuerte y clara, elogiando su servicio y sacrificio. La multitud le dio un estruendoso aplauso después.
León reveló el hallazgo durante su oración del mediodía del domingo. Además señaló que seguiría el consejo de los médicos para extirpar el nódulo “en los próximos días”. El Vaticano informó que la cirugía estaba prevista para los primeros días de la semana y estimó un tiempo de recuperación de una semana.
Notas relacionadas
La oficina de prensa del Vaticano indicó el lunes que ninguna cuestión en particular precipitó las pruebas, y negó reportes de medios italianos que sugerían que una inflamación había motivado que León se sometiera a un chequeo médico.
La actividad en el Vaticano transcurrió con normalidad el lunes: León presidió seis audiencias privadas con el jefe de los capellanes militares de Estados Unidos, el arzobispo Timothy Broglio, y la reunión del San Pietro. También realizó tres nombramientos, y el Vaticano difundió una carta que había escrito al decano saliente del Colegio de Cardenales, agradeciéndole por su servicio. La carta estaba firmada el domingo.
Por la tarde, se esperaba que se reincorporara a una conferencia de una semana que él convocó sobre el acompañamiento pastoral a las familias.
Un primer evento médico para el papado
La cirugía de León es el primer gran evento de salud de sus 17 meses de pontificado. Fue significativo porque el propio Papa dio a conocer la noticia, quizá de la manera más pública posible: al final de su bendición del mediodía del domingo, con miles de personas en la plaza de San Pedro.
Durante siglos, el Vaticano ha protegido celosamente la salud del papa y con frecuencia ha difundido información confusa, o ninguna, sobre las enfermedades papales. El Papa Francisco intentó cambiar eso al hablar con franqueza sobre sus fragilidades y reflexionar sobre su eventual muerte. Pero incluso durante su pontificado, la información estuvo estrictamente controlada.
La decisión de León y la forma en que lo anunció sugirieron un nivel inusual de transparencia por parte del Papa estadounidense.
Un nódulo pulmonar es una pequeña zona anormal que mide menos de 3 centímetros (1 pulgada) . También a veces aparece en una tomografía computarizada del tórax o del abdomen. A menudo, estas exploraciones se realizan para investigar un traumatismo o una infección pulmonar, sin relación con un cribado de cáncer de pulmón. Un nódulo puede ser benigno o maligno. También con frecuencia se recomienda su extirpación quirúrgica para determinar si es canceroso, ya que realizar una biopsia pulmonar con aguja puede ser difícil.
Oncólogos señalan que, si el nódulo resulta ser canceroso, el pronóstico de León es “excelente”, ya que habrá sido extirpado en una etapa temprana.
A diferencia de su predecesor, el papa Francisco, cuyos problemas respiratorios durante una década lo hicieron hablar en un susurro, León tiende a proyectar su voz y con frecuencia canta sus oraciones.
Con información de AP.
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