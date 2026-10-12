El papa León XIV será operado mañana de un nódulo en el pulmón

El papa León XIV será hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma este martes al mediodía para ser operado del nódulo que se le descubrió en un pulmón, informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.

Desde la Santa Sede indicaron en las últimas horas que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de «rutina» y anticiparon que el posoperatorio durará una semana.

El Pontífice tuvo este lunes una jornada completa de reuniones, audiencias y citas el lunes, y parecía estar en buena forma, a sólo 24 horas de revelar que se someterá a una operación para extirpar un nódulo pulmonar descubierto durante recientes pruebas médicas.

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León, de 71 años, presidió una audiencia con miembros de una organización benéfica con sede en Roma, el Circolo San Pietro. También recibió una donación de ellos. Habló con una voz fuerte y clara, elogiando su servicio y sacrificio. La multitud le dio un estruendoso aplauso después.

León reveló el hallazgo durante su oración del mediodía del domingo. Además señaló que seguiría el consejo de los médicos para extirpar el nódulo “en los próximos días”. El Vaticano informó que la cirugía estaba prevista para los primeros días de la semana y estimó un tiempo de recuperación de una semana.